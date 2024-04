As grandes feras do downhill nacional estarão reunidas neste final de semana, dias 6 e 7 de abril, em Ipatinga, para mais uma edição da Copa Mineira de Downhill. A segunda etapa da competição, homologada pela Federação Mineira de Ciclismo (FMC), faz parte da programação do aniversário de 60 anos do município e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel).

De acordo com o organizador da etapa ipatinguense, Hudson Bussard, a prova será disputada em uma pista com extensão de aproximadamente 1,9 km, considerada uma das mais difíceis do circuito, com muitos obstáculos, rampas e trechos sinuosos que vão exigir bastante dos pilotos.

A prova será no sábado (6), de 8h às 17h, com treinos livres, qualificação e tomadas de tempo, e domingo (7), de 8h às 13h, com treinos livres e a descida oficial. A saída dos pilotos de downhill será na Torre do Santa Mônica, no bairro Horto. A chegada e a concentração do público será na rotatória abaixo da Estrada das Lavadeiras, atrás do shopping, no bairro Ferroviários.

INSCRIÇÕES

As inscrições para a prova, que conta pontos para o ranking estadual da modalidade, encerram-se nesta quarta-feira (3), no site da Federação (www.fmc.org.br). Mas quem perder o prazo terá a chance de se inscrever no sábado, no local da competição. Cerca de 150 pilotos, divididos em 16 categorias, são esperados para a competição de Ipatinga.

“Com muito orgulho, Ipatinga volta a fazer parte do circuito de downhill justamente na comemoração de uma data tão importante para todos nós. É mais uma grande oportunidade para dar maior visibilidade turística à nossa cidade, que tem uma vocação para diversas modalidades esportivas. O apoio decisivo ao esporte tem sido uma marca relevante de nosso governo”, acentuou o prefeito Gustavo Nunes.

“Estamos trabalhando para assegurar que a prova seja marcada por uma organização exemplar, nos moldes dos grandes circuitos. Mais uma vez, iremos destacar Ipatinga no cenário nacional do ciclismo”, destacou Carlão Oliveira, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga. Ele acrescentou que a administração municipal garante a infraestrutura, como palco, som, banheiros químicos e logística de trânsito.