As empresas Monkey Money Brasil e Onex Data Center, com o apoio da Tríade Fibra, uniram forças para promover o Bootcamp no Colégio São Francisco Xavier (CSFX) Técnico. O evento está programado para os dias 6, 7, 13 e 14 de abril, das 8h às 18h. Durante o BootCamp, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em gestão de banco de dados, desenvolvimento de API Rest com C#, .NET Core, .NET 8 e desenvolvimento mobile.

O curso Bootcamp é conhecido por ser um modelo de ensino intensivo, projetado para desenvolver habilidades e competências profissionais de forma ágil. Com as constantes mudanças e avanços tecnológicos, cada vez mais pessoas têm optado por esse formato de curso, visando acompanhar a velocidade com que o mundo evolui.

“Estamos felizes com esta importante parceria. Nossos alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades e competências por meio de uma metodologia atual, dinâmica e assertiva. Isso permite, além do desenvolvimento profissional, a descoberta de talentos para o ingresso na área de programação. Acreditamos também, que este evento será uma grande possibilidade de networking e proporcionará aos nossos alunos oportunidades de inserção no mercado de TI”, comentou Blenda Rangel, coordenadora de cursos Técnicos no CSFX.

“O Bootcamp do Colégio São Francisco Xavier Técnico tem como objetivo formar novos profissionais na área de tecnologia, visando suprir a demanda do mercado no Vale do Aço, que há anos enfrenta carência nesse setor. A nossa região tem experimentado um grande desenvolvimento e o BootCamp se destaca como um ator fundamental nesse novo mecanismo de evolução”, acrescenta Tiago Bicalho, diretor executivo da Onex Data Center

Esse evento de capacitação surge como uma oportunidade única para os participantes aprimorarem suas habilidades e se prepararem para os desafios do mercado de trabalho. Esta iniciativa reflete o compromisso das empresas envolvidas com a educação e o desenvolvimento profissional, demonstrando a importância de investir na formação de profissionais capacitados para o mercado de trabalho.

“A gente vive hoje na era da digitalização, as empresas de base tecnológica são sem dúvida as que mais crescem no mundo inteiro. No entanto, no Brasil, a formação de mão de obra para o desenvolvimento tecnológico ainda é insuficiente. O país enfrenta um déficit de mão de obra qualificada, o que resulta em uma situação onde as pessoas praticamente não ficam sem oportunidade de trabalho. Investir em projetos como esse, que promovem a formação e o aprimoramento em desenvolvimento e novas tecnologias, é fundamental para capacitar jovens a empreender ou trabalhar em médias e pequenas empresas por meio do digital”, disse Fábio Procópio, CEO da Monkey Money Brasil.

Os realizadores do evento destacam a importância da união de esforços das empresas Monkey Money Brasil e Onex Data Center em parceria com a Tríade Fibra, na realização do Bootcamp que, não apenas oferece conhecimento prático e atualizado em tecnologia, como também simboliza uma resposta concreta e colaborativa para suprir a carência de mão de obra qualificada no mercado de tecnologia, especialmente no Vale do Aço. Dessa forma, exemplifica o poder transformador da educação e do comprometimento empresarial na construção de um futuro mais tecnológico e capacitado.