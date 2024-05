Considerado um “segundo Natal” para o comércio, em virtude das ótimas vendas que são culturalmente registradas nas duas primeiras semanas de maio, o Dia das Mães será celebrado neste domingo (12). E nos dias que antecedem a data, conforme autorizado em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), as lojas das três principais cidades do Vale do Aço funcionarão em Horário Especial unificado. Em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, quinta e sexta, dias 9 e 10, o expediente será das 9h às 20h. Já no sábado (11), serão quatro horas a mais: 9h às 17h.

O funcionamento ampliado das empresas é fruto de negociação viabilizada pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço. E as seis horas a mais com as empresas abertas nas vésperas do Dia das Mães deve garantir ótimas vendas, conforme prevê o presidente da entidade patronal, José Maria Facundes.

“As datas especiais do comércio movimentam toda a economia, pois não será somente o chamado ‘comércio de rua’ que será impactado positivamente. Hotéis, pousadas, supermercados e estabelecimentos do setor, restaurantes, pizzarias e muitos outros segmentos aguardam ansiosamente estas épocas”, analisa o dirigente sindical.

VELHO HÁBITO

Mas apesar do horário especial para atender as pessoas com pouco tempo para ir às ruas, o Sindcomércio aconselha que os clientes menos atarefados deixem o velho hábito de comprar na “última hora”. “Para quem pretende presentear aquela que para muitos é a pessoa mais importante do mundo e, ainda, realizar comemorações em família, é importante antecipar a ida às lojas e supermercados e já garantir o que precisa”, aconselha Facundes.

Outras informações sobre o horário especial de Dia das Mães estão disponíveis em www.sindcomerciova.com.br.