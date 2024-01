A equipe de futebol da Usipa disputa a Copa Guri, realizada em Anchieta, no Espírito Santo. Os atletas seguiram para o Estado vizinho nessa segunda-feira (29), e irão participar da competição nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, buscando representar a instituição com destaque no cenário esportivo.

A Copa Guri, começa nesta terça-feira (30) e promete ser acirrada, com a presença de equipes renomadas de diversas regiões. A Usipa chega com um elenco preparado e determinado a fazer bonito nos gramados capixabas.

O coordenador de futebol da Usipa, Elder Euler, compartilhou suas expectativas para a participação do time na competição. “Estamos muito empolgados com essa competição. A preparação foi intensa, e os garotos estão bastante focados. A Copa Guri é uma excelente oportunidade para testarmos nosso desempenho contra adversários de alto nível. Estamos confiantes de que faremos uma ótima campanha e representaremos a Usipa com orgulho”, afirmou Euler.

A equipe da Usipa, conhecida por seu comprometimento com o desenvolvimento esportivo e social dos jovens atletas, tem investido na formação integral dos jogadores, combinando habilidades técnicas e valores éticos.

A diretoria da Usipa também expressou seu apoio à equipe durante a competição, destacando a importância do esporte como ferramenta de educação e formação de cidadãos responsáveis. A Copa Guri representa não apenas uma oportunidade de competição, mas também um espaço para a troca de experiências e o fortalecimento do espírito esportivo entre os participantes.

A expectativa é alta para os jogos que virão nos próximos dias, e a torcida da Usipa acompanhará de perto cada lance, incentivando os jovens talentos a darem o melhor de si em campo. A Copa Guri promete ser um evento marcante para a equipe, proporcionando aprendizado e crescimento no cenário esportivo regional.

O futebol usipense faz parte do projeto Ecomov Futebol de Base Ano V, aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, sendo patrocinado pelo ICMS corrente das empresas Usiminas, Colchões Polar, Distribuidora Andrade, DPI Indústria, Saritur e Vitaly.