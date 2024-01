A partir desta quarta-feira (31), fortes temporais devem atingir o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais (sul, oeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro) e de São Paulo (norte, leste, Alto Paranapanema e Vale do Ribeira).

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tardes e as noites podem registrar chuva intensa em um curto intervalo de tempo, raios, rajadas de vento e queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades, por vezes, severas. Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

O Inmet alerta para a importância do acompanhamento dos avisos meteorológicos, que são atualizados diariamente, no portal e nas redes sociais do instituto.