O Centro de Especialidade Médicas (CEM) de Coronel Fabriciano já mostrou que é grande em números e importância para a saúde dos fabricianenses. Em seu primeiro ano de funcionamento, a unidade já realizou mais de 40 mil procedimentos entre consultas, exames, pequenas cirurgias, sessões de fisioterapia e outros. Deste total, mais da metade é de consultas médicas especializadas, 20,9 mil atendimentos.

O CEM integra num só lugar 24 especialidades médicas e conta com centros de cardiologia; oftalmologia, com bloco cirúrgico; núcleo de imagens; reabilitação em fisioterapia e ortopedia e o Núcleo Especializado de Programas de Saúde (Neps). Também possui bloco cirúrgico completo para intervenções de baixa complexidade e atende toda a rede de saúde – inclusive, atualmente, as cirurgias de catarata são feitas lá.

E para celebrar o primeiro ano de funcionamento e os bons resultados, a diretoria do CEM e Secretaria de Governança de Saúde realizaram uma solenidade nessa segunda-feira (25). Além do culto ecumênico, teve bolo e lanche para todos os presentes: funcionários, convidados e pacientes em atendimento na unidade.

A gerente de Atenção Especializa, Karla Carvalho, destaca o sentimento de gratidão, orgulho: “O CEM trouxe dignidade e humanização do atendimento para a população. E vemos que a Gestão Novos Tempos, através da Secretaria de Saúde, tem se preocupado e exercido os princípios do SUS, como a integralidade do cuidado e intermediação entre a Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde) e a Terciária (UPA, Hospital e Samu 192)”, resume a profissional.

Conforme dados da Secretaria de Governança da Saúde, hoje, mais de 94% da população de Fabriciano é de usuários do SUS. “É um indicador importante pois mostra que a gestão está no caminho certo e reforça a confiança da população no SUS do município”, pontua Karla Carvalho.

Presente na solenidade, o prefeito Dr. Marcos Vinicius lembrou que o CEM trouxe tranquilidade para a população que precisava da atenção secundária. “Já se passou um ano desde a inauguração e CEM tem cumprido o seu papel que é unir e ofertar tanto a Atenção Secundária (especializada) como serviços de reabilitação e imagem (exames). Mas estamos num período de amadurecimento e demanda tempo para chegar à qualidade total. Mas estamos no caminho certo”, resume.

MAIOR DO LESTE DE MINAS

Construído pela gestão Novos Tempos em tempo recorde, o CEM foi entregue no dia 20 de janeiro de 2023, como um presente da administração para a à população Fabriciano. O CEM Dr. José Riscala Albeny é o maior centro clínico de medicina especializada do Leste Mineiro.

São mais de 2,6 mil m² (metros quadrados) de área construída com capacidade para atender até 500 pessoas/dia. O CEM também é a maior obra de saúde pública de Fabriciano dos últimos 50 anos.

COMPLETO PARA ATENDER A POPULAÇÃO

O CEM abriga todos os serviços especializados da rede municipal de saúde que funcionavam em prédios separados, muitos deles alugados, distantes da população ou em imóveis inadequados. Dentre eles, o CEPS (antigo Centro de Especialidades Médicas) que atendia à população em um prédio antigo e infraestrutura precária, no bairro Todos os Santos.

Layon Leonardo, paciente do Centro de Reabilitação do CEM, sofreu um grave acidente e comemora o avanço no tratamento. “Eu já melhorei mais de 70%, hoje já consigo andar sem mancar, tenho uma melhor flexibilidade no joelho. É um serviço muito importante para a população”, disse.

Construído pela Gestão Novos Tempos, o CEM reúne serviços e consultas especializadas em um só prédio moderno, confortável e bem equipado. O investimento em obras e equipamentos foi de R$ 13 milhões com 100% de recursos próprios do município. São mais de 15 consultórios multiprofissionais adaptados e climatizados; acessibilidade completa, equipamentos de ponta para exames e energia solar.

O secretário de Governança de Saúde, Ricardo Cacau, frisa a importância do CEM para a rede municipal de Saúde.

“É um ano de realizações de cirurgias, exames e consultas. Como secretário de Saúde e morador de Fabriciano, digo que é uma honra compartilhar uma obra tão importante com a população. O CEM é um local aconchegante, completo e moderno para que os servidores possam prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Esta é mais uma obra feita para salvar vidas”, conclui o secretário.

Dentre os serviços e consultas especializadas oferecidas no CEM estão: consultas médicas especializadas; atendimento odontológico especializado; fisioterapia; cirurgias de baixa complexidade, pré-natal de alto risco, diagnósticos por imagens com destaque para os exames de raio x e aparelhos de ultrassom, além dos programas de saúde: IST Aids, hanseníase, tuberculose e outras doenças infecto contagiosas.