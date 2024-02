A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), iniciará na próxima segunda-feira (19) novas vistorias em transportes escolares no município.

A vistoria é realizada no pátio da Suplan, localizado na rua Graciliano Ramos, nº 719, bairro Cidade Nobre, de 07h50 às 10h30.

O prazo para a regularização termina no dia 6 de março. A partir desta data, os veículos escolares que não estiverem vistoriados estarão sujeitos às penalidades previstas em lei.

Todos os autorizatários cadastrados no município receberam, no endereço informado, uma carta constando o dia e horário agendado para a vistoria.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

– Certidão negativa de débito municipal;

– CNH do autorizatário e do condutor auxiliar cadastrado;

– Cópia do comprovante de endereço do autorizatário e do condutor auxiliar;

– Carteirinha do autorizatário e do condutor auxiliar;

– Comprovante da guia paga para vistoria e certificado cronotacógrafo do veículo.

“Os autorizatários de transportes escolares em Ipatinga devem ficar atentos. A vistoria é obrigatória, visando a renovação de suas licenças, e os veículos precisam ser apresentados no local estabelecido no dia e horário já informados pela Seção de Transportes Especiais e Coletivos (Setrec) por meio de correspondência”, pontua Graziella Pires, diretora do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra).

A vistoria é realizada a cada seis meses. Vale ressaltar ainda que os pais e os passageiros devem ajudar a fiscalizar o serviço de transporte escolar, solicitando, em caso de dúvidas, a apresentação do selo e do certificado de vistoria, que devem ser afixados no vidro dianteiro e nas portas dos veículos. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Transporte e Trânsito da PMI ou pelo telefone 3829-8529.

VISTORIA

Para receber o selo de vistoria, os proprietários de vans e outros veículos escolares devem apresentar certidão negativa de débitos, carteira de habilitação com a observação de curso escolar, certificado do cronotacógrafo do veículo, carteirinha do transporte escolar e guia paga para vistoria.

ITENS VERIFICADOS

Na vistoria, são verificados os sistemas mecânico e elétrico, feitas avaliações quanto às condições de circulação do veículo, estado de conservação interno e externo, equipamentos obrigatórios como cinto de segurança para todos os passageiros, extintor de incêndio, câmera de ré e, no caso dos ônibus, se há saída de emergência.