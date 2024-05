Nesta terça-feira (7), os expositores da Feiraço 2024 tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor, falar sobre seus produtos e serviços e fazer networking durante um Pitch Day.

O evento, que ocorreu no salão Triunfo, localizado no bairro Canaã, foi promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Sebrae.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que o objetivo do encontro foi fazer com que os expositores desta edição já iniciem seus contatos. “Todos foram com o uniforme de sua empresa, fazendo sua propaganda. Essa era a nossa intenção. No Pitch Day, tentamos uma dinâmica nova, que foi fazer com que os expositores se reunissem em grupos para se conhecerem”, afirmou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, enfatizou que durante o evento cada um dos participantes puderam aumentar seus relacionamentos no meio empresarial. “Com essa oportunidade, eles conseguiram se relacionar, conhecer, trocar cartão de visitas e gerar negócios. Afinal, a Feiraço, que ocorrerá entre os dias 15 e 18 de maio, foi criada para isso. Para fomentar a economia local”, pontuou.

MOMENTO ÚNICO

Para o franqueado da Odontocompany e Bodylaser, Thiago Coelho, a troca entre os empreendedores que estarão presentes na feira foi única. “O local, a proposta do evento, a dinâmica e a energia foram excelentes. Conversar com outras pessoas provoca conexão e sinergia num único propósito. Saímos do evento energizados para contagiar o time para se preparar para a Feiraço”, ressaltou.

A diretora comercial do Monkey Money, Patrícia Rodrigues, também aprovou o evento. “O Pitch Day foi um sucesso. O resultado já mostra que a Feiraço será da mesma forma. É fundamental para qualquer empresa participar de um encontro como esse. A feira será uma oportunidade tanto para as empresas quanto para os consumidores conhecerem produtos e serviços de sua cidade”, concluiu.