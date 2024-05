Todo o público de interesse da Cenibra agora pode ter acesso detalhado às práticas sustentáveis da empresa relativas ao ano que passou. Foi divulgado, nesta quarta-feira (8), o Relatório de Sustentabilidade 2023, documento que apresenta as ações de destaque da Cenibra, nos pilares ambiental, social, de governança, econômico e inovação.

Nesta edição, as informações do Relatório de Sustentabilidade estão organizadas com base no BioSustentação, o planejamento estratégico da Cenibra que reúne os temas materiais, compromissos e metas para curto, médio e longo prazo.

Para os diretores da empresa, o BioSustentação marca o início de mais um ciclo da história da companhia e é maior conquista de 2023. “Com o BioSustentação, a Cenibra traz novas diretrizes estratégicas e estabelece a visão de se tornar uma força transformadora por meio de práticas sustentáveis – relevantes não só para nós, mas para o mundo –, tornando-se um exemplo no mercado”, diz a mensagem da Diretoria.

Entre os marcos destacados no documento, estão: o projeto de modernização da linha de fibras na fábrica, em Belo Oriente; a transformação digital para áreas da logística, do compliance e da gestão de pessoas; o novo procedimento de diagnóstico socioambiental; e a reestruturação do processo de Gestão de Riscos.

Segundo Sandro Morais Santos, assessor de Sustentabilidade da Cenibra, o BioSustentação foi muito além da criação de novas metas. “Para dar mais solidez ao nosso plano, reestruturamos também alguns dos próprios processos da Cenibra. E foi nessa reestruturação, no processo de olhar para dentro e questionar como podemos ser melhores e mais relevantes, que nós fortalecemos o nosso compromisso com a vida”, explica.

Elaborado anualmente de acordo com os padrões da Global Reporting Initiative (GRI) e verificado por auditoria independente, com o objetivo de garantir a transparência e a confiabilidade dos dados, o Relatório de Sustentabilidade 2023 está disponível no site www.cenibra.com.br.

MAIS DESTAQUES

– Em suas áreas, a Cenibra possui 4,5 mil nascentes mapeadas e conservadas na Bacia do Rio Doce;

– A empresa fomenta a economia estadual, com mais de R$ 1,98 bilhão gastos com fornecedores locais;

– Em 2023, a Cenibra recebeu zero denúncias ou processos judiciais públicos relacionados à concorrência desleal e à corrupção;

– Foram um 1,143 milhão de toneladas de celulose comercializadas;

– O projeto de modernização do parque industrial teve importantes avanços, com novos picadores de madeira, nova planta de branqueamento e nova planta de lavagem marrom.