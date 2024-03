O pastor Everaldo Novaes é o novo presidente da Aliança de Ministros Evangélicos do Vale do Aço (Amevaço). Ele foi eleito por aclamação e comandará as ações da entidade nos próximos dois anos. Uma destas ações é a organização da Marcha para Jesus, evento promovido anualmente em diversas cidades no Brasil e exterior.

Novaes já presidiu a Amevaço (biênios 2013/2015 – 2016/2017) e afirmou que trabalhará firme para cumprir o principal objetivo da entidade: unir as lideranças cristãs regionais. “Entendemos que essa união é a mola propulsora para fortalecer a nossa voz na defesa dos nossos princípios e valores. Esse é o nosso foco”, sintetizou.

Os demais membros da nova diretoria são: Robledo Souto (vice-presidente), Winder Bahia e Cleonice dos Anjos (tesoureiros), Paulo Henrique e Antônio Cabral (secretários). Os pastores Peter Kaio, Isaías Gomes e Marcos Fernandes compõem o conselho fiscal. “Estamos prontos para continuarmos defendendo a nossa fé e promovendo o reino de Deus”, concluiu o novo presidente.