A Associação Mães de Mãos Dadas (AMMD), que atua há sete anos em Caratinga e Bom Jesus do Galho, encerra 2024 com resultados expressivos no apoio às famílias de crianças com autismo e outros transtornos. O trabalho, que se concentra no suporte às mães, garantiu um ano de maior engajamento e participação nos núcleos de atendimento.

Segundo Leila Moreira, da diretoria da associação, o foco no bem-estar das mães tem sido fundamental para ampliar a qualidade de vida dos filhos. “Se as mães não estão bem, não conseguimos dar suporte para os filhos”. A voluntária conta que, em 2024, a AMMD conseguiu trazer novos profissionais para a equipe, o que aumentou a frequência das mães nas atividades oferecidas.

DESAFIOS

Apesar dos avanços, o maior desafio permanece sendo o tempo necessário para um atendimento mais amplo e qualificado. “A conciliação do atendimento com psicólogos e a presença das mães exige dedicação constante”, ressalta Leila. Um dos momentos mais marcantes do ano, segundo conta, foi o exemplo de uma senhora que, mesmo enfrentando perdas familiares significativas, permaneceu ativa na busca por suporte psicológico, inspirando outros participantes.

VOLUNTÁRIOS

A AMMD conta hoje com cerca de 30 médicos voluntários, além de outros colaboradores anônimos que contribuem com doações, como fraldas para as crianças atendidas. No total, a associação auxilia 70 famílias em Caratinga e cerca de 30 em Bom Jesus, onde funciona um núcleo da Associação. Todas as crianças que participam da AMMD estão cadastradas com seus diagnósticos detalhados.

PERSPECTIVAS

Para o próximo ano, a associação pretende fortalecer a participação das mães e ampliar a oferta de serviços para as crianças. A ideia é continuar contando com o apoio de voluntários e doadores, fundamentais para a manutenção das atividades.

Quem deseja colaborar com a AMMD pode entrar em contato pelo Instagram (@ammdoficial). “A união de esforços é essencial para garantir o impacto positivo na vida das famílias atendidas”, sublinha Leila, acrescentando que “a AMMD segue buscando valorizar o cuidado e a dedicação às famílias que podem transformar realidades e criar uma rede de apoio indispensável para mães e crianças em situações de vulnerabilidade”.