Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), participaram na avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo (21), de mais uma manifestação pacífica em defesa da liberdade e da democracia. O evento, organizado pelo pastor Silas Malafaia foi o segundo idealizado pelo ex-presidente, que teve uma convocação maciça pelas redes sociais. O primeiro aconteceu em São Paulo, no final de fevereiro.

Antes do discurso de Bolsonaro, outros políticos e aliados do ex-presidente fizeram uso da fala para fazerem críticas ao atual governo e em defesa da liberdade de expressão.

A ex-primeira-dama do Brasil e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, foi uma das primeiras a falar depois que Bolsonaro chegou ao trio elétrico. Michele convocou o público e fazer uma oração abrindo sua fala. “Estamos com vida, estamos com força para lutar por aqueles que mais precisam. Agora meus amados, vamos, em um único som e uma só voz declarar o Pai Nosso”. Michelle também falou sobre a importância da participação da mulher na política. “Mulheres, sejam sábias e corajosas. Uma mulher sábia edifica sua casa. Mas mulheres sábias edificam uma nação, e é essa mensagem que nós queremos passar para vocês. Nós estamos aqui para fazer uma política colaborativa, juntas, mulheres ajudando seus esposos, juntos, na construção de um país melhor”, disse.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), agradeceu o apoio do empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e pediu aplausos pelo que ele está fazendo; e completou: “Elon Musk tem poder, mas não tem todo o poder. Eu continuo com minha esperança naquele que detém todo o poder, que chama-se Jesus Cristo”. O deputado também fez uma exaltação à representação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia sobre a direita brasileira.

O pastor Silas Malafaia fez um discurso forte, com ataque ao senador, Rodrigo Pacheco. Ele chamou o presidente do Senado de frouxo e covarde. “Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco! O senhor, até aqui, frouxo, covarde, omisso! Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele”. Malafaia também mencionou o caso Elon Musk, que envolve trocas de e-mails de funcionários do X, que segundo o líder religioso, “mostram que Moraes teria pressionado a rede social para censurar pessoas de direita e aliados de Bolsonaro”.

EX-PRESIDENTE FALA SOBRE LIBERDADE E DISPUTA EM 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inicio o seu discurso de cerca de 35 minutos, após um oração e começou mantendo o mesmo tom que vem adotando em suas falas e se disse vítima de “covardia” de um “sistema” que quer vê-lo “fora de combate em definitivo”.

Bolsonaro começou fazendo um agradecimento à Deus pela sua segunda vida que lhe foi dada em Juiz de Fora, em razão de uma tentativa de assassinato em setembro de 2018. “Obrigado meu Deus pela segunda vida que deste em Juiz de Fora, obrigado pela difícil missão de estar à frente do Executivo por quatro anos onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil”.

Em seguida o ex-presidente falou da liberdade de expressão e mencionou o filho como marqueteiro durante a campanha de 2018 que o elegeu ao cargo de Presidente da República. “O sistema que vocês já começam ver a cara deles por aí, não gostou gostou dos quatro anos nosso e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão, fizeram o possível e o impossível, as provas estão chegando, apesar de vocês já saberem o que aconteceu. O que eles querem, de fato, é a ditadura, com controle social da mída, com regulação é impossível falar em Democracia”. Disse Bolsonaro.

Bolsonaro defendeu os manifestantes presos durante os atos de 8 de janeiro e voltou a falar sobre o processo eleitoral, e que deseja disputar eleições sem suspeição. “O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Não estou duvidando das eleições, página virada”, disse.

CARAVANAS DE APOIADORES

Várias caravanas foram organizadas para levar apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) de diferentes Estados do Brasil para a manifestação na avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo (21). O Carta de Notícias acompanhou uma caravana organizada pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço, que seguiu com apoiadores de algumas cidades da região.

Em pauta, a “defesa da liberdade”, a manifestação pacífica deste domingo, reuniu milhares de pessoas na orla de Copacabana. Comprometidos, os conservadores não desistem do apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à defesa da liberdade de expressão.

Um dos organizadores do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço é Joel Souto, que também ajudou na organização da caravana do Vale do Aço. Joel diz que o bate-volta é cansativo, mas que vale a pena. “Já estamos nos acostumando com essas caravanas, estivemos em São Paulo, na avenida Paulista em fevereiro, e agora essa oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro. Isso mostra que estamos cada vez mais comprometidos com os ideais do nosso ex-presidente, e que são os nossos também, Deus, pátria e família, e assegurar nossa liberdade de expressão”, disse Souto.