O Instituto Cenibra, fundado em 2022 para gerir os investimentos sociais da Cenibra, agora conta com uma nova estrutura organizacional, com foco em fortalecer ainda mais o compromisso com as melhores práticas socioambientais da empresa.

A principal mudança é a nomeação do assessor de sustentabilidade da Cenibra, Sandro Morais Santos, para o cargo de diretor-presidente do instituto. A expertise de Sandro será fundamental para impulsionar as iniciativas da instituição em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento socioeconômico da área de atuação da empresa.

“A nova estrutura visa fortalecer a governança corporativa do instituto e ampliar sua capacidade de atuação”, explica Sandro. “Com uma equipe qualificada e engajada, estamos prontos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam na área de sustentabilidade”.

A nova estrutura organizacional do Instituto Cenibra também inclui a criação da Diretoria Executiva, a cargo de Edson Valgas de Paiva, coordenador socioambiental. Edson possui ampla experiência em gestão socioambiental.

As mudanças foram definidas em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de março. Os novos membros da diretoria tomaram posse imediatamente, comprometendo-se a exercer suas funções com integridade e em conformidade com os princípios éticos e legais da Cenibra.

SOBRE O INSTITUTO CENIBRA

Fundado em 2002, o Instituto Cenibra acredita que toda empresa deveria ter maior atuação no âmbito coletivo, sendo responsável por mudanças que levem ao bem-estar coletivo. O Instituto prioriza o desenvolvimento integrado dos 54 municípios de atuação, por meio de ações determinadas a partir da dispersão geográfica da base territorial, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a vocação econômica e a identidade cultural das comunidades.