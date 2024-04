Perto de celebrar os 30 anos, a Fundação Aperam Acesita apresentou o seu Balanço Social 2023, na noite da última quarta-feira (3), no Bosque da Fundação Aperam, em Timóteo. Autoridades locais, representantes das entidades beneficiadas pelas ações e de veículos de comunicação, além de colaboradores da Aperam, prestigiaram o evento que marcou o lançamento da segunda edição da publicação do Vale do Aço.

Um resumo de todas ações que foram desenvolvidas no ano passado, resultado do trabalho desenvolvido pela Aperam South America e Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha, por meio da fundação, relatos de pessoas que foram beneficiadas com projetos e programas dos eixos da educação, cultura, meio ambiente e promoção social promovidos pelas empresas nos Vales do Aço e Jequitinhonha compõem o documento. A publicação também está disponível no site https://brasil.aperam.com.

“Uma jornada de três décadas impactando as pessoas que moram nas proximidades de onde atuamos é e precisa ser comemorada. Quando ainda não se falava em práticas de ESG (meio ambiente, social e governança corporativa), começamos a buscar formas de caminhar junto à sociedade, incentivando projetos dos quais, hoje, a comunidade colhe muitos frutos”, frisou Rodrigo Heronville, diretor de Gente e Gestão da Aperam South America.

Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, por sua vez, lembrou que, em 2023, a Aperam South America celebra 80 anos, a Aperam BioEnergia completa 50 anos e a Fundação Aperam Acesita chega aos 30 anos, enquanto o município de Timóteo comemora 60 anos. “A conexão entre a Fundação, as empresas e as comunidades é o que tem marcado nossa história pelo desenvolvimento local e sustentável. A força das relações com o poder público também é uma premissa para a Fundação Aperam Acesita”, destacou Venilson, também ressaltando a presença do ex-presidente da Fundação Aperam, Francisco Azevedo.

PROXIMIDADE

Durante o evento, a Aperam e a Fundação Aperam formalizaram a cessão de mais um imóvel, a Praça das Castanheiras, localizada próximo a Praça 1º de Maio – Coreto, no Centro de Timóteo, para a Prefeitura Municipal. O objetivo é transformar o espaço em uma área de convívio social para a comunidade com mobiliários em aço inox.

“A Fundação Aperam Acesita e a Aperam têm papel relevante para nossa cidade. Temos muita gratidão pelos 80 anos da siderúrgica e pelos 30 anos da Fundação trabalhando também para que Timóteo crescesse junto com a empresa”, comentou. “Agora, em mais uma parceria, a cidade poderá desfrutar de mais um local de encontros, que será uma extensão da Praça do Coreto”, detalhou o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys.

PREMIAÇÃO

Ainda durante o Balanço Social, Venilson Vitorino anunciou a conquista do 14º Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente e Sustentabilidade, recebida pela Aperam BioEnergia pelo Programa Aperam Raízes do Vale, vencedora na categoria “Melhor Empresa”, na última terça-feira (02/04), em Belo Horizonte. Trata-se de um projeto alinhado com o segundo objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – Fome Zero e Agricultura Sustentável – que está impactando o Vale do Jequitinhonha, propiciando o cultivo de diversas culturas agrícolas de agricultura familiar nas áreas produtivas da empresa.