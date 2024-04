O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está planejando mais um evento de grande porte. Desta vez, estão programando o ato na Avenida Atlântica, em Copacabana, Rio de Janeiro, visando superar o sucesso da manifestação anterior realizada em 25 de fevereiro na Avenida Paulista. O movimento está agendado para o próximo dia 21 (domingo), às 10h da manhã, com expectativas de um público ainda maior e mais impactante.

Sob a coordenação do pastor Silas Malafaia, que também liderou o evento em São Paulo, a manifestação no Rio tem como propósito ser um marco ainda mais significativo na defesa do Estado Democrático de Direito. Malafaia, contudo, ressaltou que busca apoio financeiro para viabilizar o grande encontro, indicando uma mobilização intensa para garantir o sucesso do evento.

O planejamento deste novo ato demonstra a intenção de Bolsonaro e seus aliados de amplificar a mobilização popular, buscando consolidar um movimento de maior escala que ressoe além das fronteiras cariocas. A Avenida Atlântica em Copacabana foi escolhida como palco para esse grande encontro, simbolizando uma nova fase de demonstrações públicas lideradas pelo ex-presidente.

*Com informações Portal Novo Norte