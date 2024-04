É essencial pontuar que saúde é mais do que a ausência de doenças, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, o urologista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Dr. Tasso Araújo, destaca que a manutenção desse equilíbrio requer a adoção de hábitos saudáveis. “Viver bem com as pessoas que nos cercam, ter uma alimentação saudável, beber bastante água, evitar frituras, gorduras e álcool, não fumar e praticar atividade física são hábitos importantes para vivermos em harmonia e, consequentemente, ter uma vida saudável”.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), praticar atividades físicas regularmente é fundamental para prevenir e tratar doenças como infarto, hipertensão, diabetes e outras. “Como médico, sempre busco mostrar para os meus pacientes a importância da atividade física”, comenta Dr. Tasso.

Praticante de ciclismo há mais de 25 anos, o médico afirma se sentir muito bem ao realizar tal atividade. Conta que um dos benefícios que obteve com a atividade foi sair do sobrepeso, “quando decidi levar o esporte mais a sério consegui eliminar 20 quilos, os quais nunca mais recuperei.”

Além de benefícios na saúde física, a prática de atividades também impacta na saúde mental. Estudos, como o conduzido pelo docente da USP – Universidade de São Paulo, Átila Alexandre Trapé, com quase 5 mil participantes, evidenciam a relação entre baixos níveis de atividade física e maior propensão à depressão.

Segundo o Dr. Tasso, a prática de atividade física libera neurotransmissores que promovem bem-estar e reduzem o estresse. Os exercícios regulam os níveis de endorfina e serotonina no cérebro que atuam no controle do humor e da ansiedade. “A atividade física é algo que me dá muito prazer em fazer. Eu falo que o principal benefício dessa prática é me manter equilibrado, principalmente nos dias de hoje que a rotina é muito intensa”.

A Izabella Ribeiro, participante do projeto “Movimentar e Equilibrar”, do programa + Atitude, da Usisaúdedestaca que a prática regular de exercícios reduziu sua ansiedade e melhorou seu bem-estar geral. Comenta que, além de dicas e mensagens de motivação, o programa a mantém muito engajada pela possibilidade de ganhar alguns prêmios, “minha meta inicial era me manter por 3 meses ininterruptos, depois virou um ano e sigo até hoje sem falhar.” Izabella relata que, antes de adotar uma rotina de atividades físicas, enfrentava desafios como excesso de peso, frequentes crises de enxaqueca, insônia e falta de disposição.

A OMS recomenda, ainda, que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos, ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, por semana, quando não houver contraindicação. No entanto, para pessoas sedentárias a orientação médica é incluir a atividade física na rotina gradualmente. Foi o que Izabella fez, ela conta que inicialmente começou a se exercitar em casa, seguindo vídeos no YouTube, e no mês seguinte, deu o próximo passo, ingressando em uma academia.

Para finalizar, Izabella aconselha aqueles que estão considerando adotar um estilo de vida mais saudável a apenas começar e fazer um pouco a cada dia. “Mesmo um pequeno esforço consistente é melhor do que nada, então comece incorporando frutas e mais saladas nas refeições e tente ao menos fazer uma caminhada, caso não consiga praticar outra atividade física”, ressalta Izabella.

SOBRE A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Atuando desde 1969, a FSFX conta com cerca de 6.000 colaboradores e está presente em cinco estados brasileiros. Administra duas unidades hospitalares, em Ipatinga, e Itabira (MG). Com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação é responsável por administrar uma operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas. Conta ainda com o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma quase 200 mil vidas sob sua gestão. Na área de educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.