O bairro Bom Retiro, em Ipatinga, vem se destacando entre as regiões com potenciais de expansão no município. Com uma população de 4.214 habitantes, distribuída em uma área de 1,1 km², o bairro combina infraestrutura urbana com localização estratégica que motiva as pessoas a se interessarem pela região.

Nos últimos anos, o Bom Retiro recebeu importantes obras que colaboraram para essa atratividade, como a instalação de iluminação em LED na ciclovia da avenida Pero Vaz de Caminha, desde a avenida Fernando de Noronha até a portaria da Usiminas. Essa intervenção faz parte dos projetos de modernização e ampliação das redes de energia elétrica, elaborados para atender diversos pontos da cidade identificados como áreas de luminosidade insuficiente.

Uma das principais atrações do bairro é a Unidade 2 do Hospital Márcio Cunha, referência na região, além da universidade e diversas clínicas, que fazem do Bom Retiro um centro de excelência em educação e saúde.

“O Bom Retiro é considerado um dos bairros mais completos de Ipatinga. Além de serviços de saúde e educação, o bairro oferece todos os serviços essenciais e diversas opções de lazer. A vida noturna é animada, com casas de shows, lanchonetes e bares, além de contar com o clube Industrial, campos de futebol e várias praças”, enumera Isná Figueiredo, engenheiro civil, acrescentando que outra vantagem do Bom Retiro é a proximidade com outros bairros, como o Horto, e o fácil acesso à BR-381 que dá acesso à BH e a outras cidades sentido à capital mineira, além de municípios que compõem o Colar Metropolitano do Vale do Aço.

Outra característica do Bom Retiro é a predominância da topografia plana, que facilita a implantação de redes de água, esgoto, eletricidade e comunicação, além de favorecer a mobilidade.

HISTÓRIA

O bairro Bom Retiro, remontando ao ano de 1960, quando foi planejado pelo arquiteto Raphael Hardy Filho como parte do primeiro plano urbanístico de Ipatinga, se chamava de Vila Operária. Inicialmente, a área do bairro era utilizada como um curral pela Usiminas, para fornecer leite aos seus funcionários e suas famílias, o que originou o nome “Retiro”.

As ruas do Bom Retiro homenageiam pessoas importantes para a construção da história do Brasil, e sua localização é privilegiada. “O potencial de crescimento do Bom Retiro é evidente, e as contínuas melhorias na infraestrutura do bairro reforçam sua posição como um lugar excelente para viver, trabalhar e crescer. Seja pela qualidade dos serviços de saúde, pelas oportunidades educacionais ou pelo ambiente seguro e acolhedor, Bom Retiro se destaca como um dos melhores bairros de Ipatinga para se estabelecer”, conclui.