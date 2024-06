No próximo sábado (22/06), às 16h, será realizada a 4ª edição do Festival de Dança do Vale do Aço – Festiva 2024. O evento contará com a apresentação de dois espetáculos e uma mostra de dança com coreografias selecionadas de vários segmentos. O projeto cultural é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e do Fundo Municipal de Cultura. A classificação etária é livre e a entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Teatro do Centro Cultural Usiminas ou por meio da plataforma Sympla (www.sympla.com.br).

Na abertura do grande evento estará a Cia. Cíntia Barros que dividirá o palco com o Grupo Belly Dance Se Toque de Ipatinga e o Studio Cristina Garcia de Itabira que, juntos, realizarão a apresentação do espetáculo “Asas que te movem” e demonstrarão para o público a beleza da cultura árabe.

Os presentes ainda poderão participar da mostra de dança que contemplará a apresentação de 12 coreografias de vários segmentos de grupo/Cias do Vale do Aço. As danças foram selecionadas por uma banca de avaliadores formada pela equipe do projeto, conforme explicou a produtora do Festiva, Cintia Barros. “Ao todo o evento recebeu 34 inscrições que foram avaliadas em requisitos como técnica, sincronia, harmonia, expressão, musicalidade, tempo e espaço. As coreografias que obtiveram os melhores conceitos foram selecionadas. Todos os participantes apresentaram trabalhos de muito talento deixando a seleção disputada”, pontuou.

Os grupos e Cias escolhidos receberam como premiação o valor de R$ 250 para ajuda de custo por participação. A mostra de dança não possui caráter competitivo. A lista completa com todos os selecionados consta no Instagram oficial do evento @festiva.valedoaco.

O encerramento do Festival de Dança ficará por conta da Orfeu Cia de Dança de Timóteo com a pré-estreia do espetáculo “Encontrar Você”. A produção, que encerrará a 4ª edição do Festiva, é um jazz lírico que celebra a busca pelo amor próprio e a conexão com o outro e apresenta coreografias expressivas e emocionantes.

Durante as 2h de intensa programação, os amantes de dança poderão se envolver e apreciar belas apresentações de grupos de renome do Vale do Aço e região. “O Festiva é, hoje, um grande epicentro de promoção da arte da dança, capaz de gerar estímulo à profissionais, estudantes e todo o público em geral. As ações do projeto extrapolam a Região do Rio Doce para cidades de outras localidades e promovem um espaço de encontro, conexão, intercâmbio entre artistas e exibição de diversas modalidades da dança como ballet, jazz, danças libanesas, sapateado, dança de salão, dança cigana, flamenco e danças urbanas, executadas por adultos e crianças”, destaca Cintia Barros.

WORKSHOP DANÇAS REGIONAIS DO EGITO

Como parte integrante da programação, o Festival de Dança do Vale do Aço (Festiva), realizará, em data a ser definida, o workshop “Danças Regionais do Egito” para 50 alunos da Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus (Veneza I – Ipatinga). A oficina será gratuita e realizada pela bailarina, educadora física e produtora do evento, Cíntia Barros.

A expectativa é que o workshop promova um espaço de encontro com a cultura árabe, conexão e troca de conhecimentos.

HISTÓRICO

Nesse ano, o Festiva chega a sua 4ª edição e conta com um histórico de muitas atividades e sucesso. O evento foi criado e produzido pela primeira vez em 2017 e nomeado como “Festival de Dança do Vale do Aço” pela bailarina e professora de Dança Árabes, Cíntia Barros. Na época, a produtora, vislumbrou a oportunidade de criar um espetáculo que abrisse espaço para a apresentação de profissionais de diversos segmentos da dança e promovesse a união da classe artística.

Já em 2018, a sigla Festiva passou a integrar o nome do festival, o que contribuiu para uma melhor identificação e divulgação. Naquele ano, e, também em 2019, a produção contou com uma extensa programação com realização de mostra de dança, concurso, indicação de bailarino e coreografia destaque e espetáculo de encerramento. “O Festiva, até a 3ª edição, foi realizado com recursos próprios do evento e contava com a exigência de taxa de inscrições para o concurso e vendas de ingresso na bilheteria para o público. Além disso, paralelemente as apresentações, havia uma feira com exposição de produtos de dança e paralelos”, relembra Cíntia Barros.

A edição atual do festival de dança apresenta uma proposta mais dinâmica, atualizada e é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e do Fundo Municipal de Cultura. “A aprovação do projeto na Lei cultural contribuiu para ampliação do acesso da população do Vale do Aço e região à Cultura, por meio da dança, valorização de diversos públicos, inclusão e gratificação aos bailarinos que receberam ajuda de custo por participar desse grandioso evento”, reforça Cíntia Barros.

Serviço:

Festiva 2024 – 4ª edição

Data: 22 de junho 2024

Horário: 16h

Local: Centro Cultural Usiminas

Ingressos (gratuitos): www.sympla.com.br

Outras informações: 31 98869-4564