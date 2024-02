A organização da Expo Usipa, anuncia a participação das empresas Braskem e VLI Logística como demandantes no Encontro de Negócios, da 34ª Expo Usipa, que será realizada em julho deste ano. A Expo Usipa, feira de negócios que é referência nacional nos setores de Indústria, Comércio e Serviços promete um evento mais que especial na edição deste ano.

A feira irá acontecer entre os dias 17 e 19 de julho, na Usipa, em Ipatinga, e já celebra a confirmação de mais de 300 empresas, restando apenas alguns stands na área industrial e comercial. Contudo, o destaque fica por conta da presença estratégica da Braskem e da VLI Logística, duas gigantes que, com suas trajetórias, prometem deixar uma marca indelével no evento.

A Braskem e a VLI se juntam ao seleto grupo de empresas demandantes que participam do Encontro de Negócios da Expo Usipa, das quais já participam empresas como a Aperam South America, ArcelorMittal, Bemisa, Cenibra, CSN, Gerdau, Ternium, Usiminas, Vale e Vallourec.

Luiza Elizabete, gerente administrativa da Usipa, compartilhou seu entusiasmo sobre a participação dessas corporações de peso, enfatizando a importância singular desse acontecimento para o encontro de negócios. “É com grande satisfação que anunciamos a presença da Braskem e VLI Logística como demandantes na Expo Usipa. Estas empresas, conhecidas por sua excelência e inovação, acrescentarão um brilho especial ao evento. A participação delas não apenas enriquecerá as oportunidades de networking, mas também abrirá portas para parcerias estratégicas e o estabelecimento de novas conexões no mundo corporativo”, ressaltou Luiza Elizabete.

À medida que a data do evento se aproxima, a expectativa é que a Expo Usipa se consolide como uma vitrine de tendências e inovações, proporcionando um ambiente propício para o florescimento de negócios e a troca de experiências entre empresários visionários, conforme conta o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita. “É uma grande oportunidade para nossos expositores terem grandes empresas trazendo seus compradores para o Encontro de Negócios. Aqui eles poderão se reunir, em um só lugar, em um ambiente totalmente preparado e reservado para reuniões, onde poderão protagonizar grandes negócios”, enfatizou Lucas.

A 34ª Expo Usipa promete ampliar as expectativas, apresentando não apenas as últimas novidades do mercado, mas também proporcionando uma experiência única de imersão nos universos da Braskem e VLI Logística. Estas empresas, verdadeiros ícones em suas respectivas áreas, certamente serão protagonistas de momentos marcantes nesse grandioso evento empresarial.