A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo está trabalhando incansavelmente para proteger a saúde pública e reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das arboviroses como dengue e chikungunya.

Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e a equipe de Zoonoses do município têm realizado monitoramento e intervenções como tratamento e eliminação de focos em todo o município. As ações estão em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e orientações da Secretaria de Estado de Saúde.

Mais recentemente, na terça e quarta-feira (30 e 31/01), foi desenvolvida uma ação educativa nas dependências da Emalto Indústria Mecânica, no núcleo industrial e da Emalto Estruturas Metálicas, no bairro Santa Terezinha. Na oportunidade foram apresentadas as medidas adotadas pelo município no enfrentamento à dengue e chikungunya, o cenário epidemiológico e os resultados do último levantamento rápido (LIRAa).’

Também foram ministradas palestras para os trabalhadores das duas empresas com esclarecimentos sobre o ciclo de vida e desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, orientações sobre o manejo ambiental para controle do vetor, tratamento químico, mecânico e esclarecimento de dúvidas. Os trabalhadores acompanharam ainda o trabalho de vistoria realizado pelos agentes, a identificação e eliminação de possíveis focos.

Esse tipo de ação junto às empresas de Timóteo é considerado fundamental pela gerência de Vigilância em Saúde haja vista que promove o envolvimento dos colaboradores, além do efeito multiplicador das informações junto aos familiares e amigos. “É importante agradecer e parabenizar a empresa pela iniciativa e do mesmo modo pelo interesse demonstrado pelos empregados. Nós só vamos conseguir superar esse momento crítico que estamos atravessando com o envolvimento de toda a população”, citou a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares.