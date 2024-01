Com a premiação de 31 Cartórios de todo o Estado de Minas Gerais, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) realizou neste mês de dezembro, em Brasília/DF, a cerimônia oficial de entrega do 19º Prêmio de Qualidade Total Anoreg (PQTA). O evento, que conta com o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça, reconheceu a excelência de gestão e a qualidade no atendimento das unidades de Notas e de Registros.

“Este ano Minas Gerais esteve no topo do PQTAQ, tivemos 32 premiados, o maior número do Brasil. É muito gratificante ver que no nosso Estado os cartórios operam que eficiência e qualidade, ou seja, somos um exemplo em todo país”, comemorou o presidente da Serjus-Anoreg/MG, Ari Álvares Pires Neto. “Aproveito para parabenizar todos os premiados que se detacaram por levar à população serviço de excelência, promovendo padrões elevados nos serviços notariais e registrais em Minas Gerais”.

Impossibilitado de estar presente, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor Nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, enviou um vídeo onde enfatizou a importância do prêmio como um reconhecimento à excelência e qualidade na gestão organizacional dos cartórios. Ele destacou as ações do Judiciário em 2023, ressaltando iniciativas como a Semana Nacional do Registro Civil e a Semana Nacional de Regularização Fundiária, bem como a regulamentação do Serp (Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis), consolidando o Brasil como referência mundial. “Sem dúvida, 2023 foi um ano de grandes desafios, mas também de grandes vitórias para o segmento extrajudicial brasileiro que contribui de maneira decisiva para o sucesso das ações empreendidas pela Corregedoria Nacional de Justiça”, afirmou.

Entre os Estados brasileiros, Minas Gerais teve o maior número de premiados, com 31 unidades seguido por Goiás, Mato Grosso e São Paulo, ambos com 19; Bahia e Pará com 17; Santa Catarina com 16 premiados; Rio Grande do Sul com 11; Amazonas e Paraná com 9 cada; Ceará com 7; Pernambuco com 5; Espírito Santo, Maranhão e Rio Grande do Norte, cada um com 4; Acre com 3; e Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe com 1 premiado cada. Ao todo foram 141 cartórios recebendo a condecoração na categoria Diamante, 32 na Ouro, 20 na Prata, cinco na Bronze, e duas na Menção Honrosa.

AVALIAÇÃO

Como forma de garantir a integridade nas notas, a auditoria das serventias participantes é realizada de maneira independente pela Apcer Brasil, que faz parte do Grupo de Associação Portuguesa de Certificação, organismo referência do setor da certificação na Europa e presente nas Américas, África, Oriente Médio e Ásia, cujos auditores visitam cada uma das unidades inscritas.

Os cartórios foram avaliados com base em dez critérios diferentes: Estratégia; Gestão Operacional; Gestão de Pessoas; Instalações; Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional; Gestão Socioambiental; Gestão da Informatização e Controle de Dados; Gestão da Inovação; Compliance, e Continuidade do Negócio. Cada critério gera uma pontuação que totaliza a premiação nas categorias: Menção Honrosa, Bronze, Prata, Ouro e Diamante. Ao fim da premiação, cada cartório recebe um relatório individualizado de sua auditoria, com uma comparação com os demais concorrentes, e a Anoreg/BR publica um Manual de Boas Práticas com recomendações e destaques observados durante o período de avaliação.

Para acessar a lista completa dos ganhadores, clique aqui.

SERJUS-ANOREG/MG

Com 87 anos de participação decisiva na história dos notários e registradores mineiros, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais (Serjus-Anoreg/MG) é a mais antiga e representativa entidade da classe no Estado. Com cerca de mais de três mil associados, a entidade tem como principal missão valorizar a atividade dos notários e registradores junto à sociedade.