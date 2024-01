Os interessados em se candidatar para concorrer à vaga de representante dos empregados no Conselho de Administração da Usiminas para o biênio 2024-2025 poderão se inscrever junto à comissão eleitoral entre os dias 14 e 16 de janeiro.

A votação para a eleição será no dia 5 de fevereiro, em todas as unidades da Usiminas, com voto direto, secreto e facultativo.

Todas as informações sobre o processo estão disponíveis no site oficial: eleicoesconselho.usiminas.com.

A página da eleição traz o regulamento com os pré-requisitos para as candidaturas, cronograma completo e toda a comunicação oficial do processo.