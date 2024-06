Na manhã desta terça-feira (25), a Usipa foi palco do Conexão Expo Usipa, um evento especial que reuniu patrocinadores, autoridades e apoiadores para a apresentação oficial da 34ª edição da Expo Usipa. Este encontro, realizado nas dependências da Usipa, teve como principal objetivo fortalecer os laços entre a instituição, as empresas, entidades e o poder público, criando uma conexão vital para o sucesso da maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais e uma das mais importantes do Brasil.

Em um discurso de abertura, o vice-presidente da Usipa, Adriano Fernandes, ressaltou a importância desse encontro. “O objetivo deste café é reunir e firmar essa conexão da Usipa com as empresas, entidades e poder público, apresentando a eles em primeira mão as principais novidades da Expo Usipa e convidá-los para as solenidades da 34ª Expo Usipa. Essa conexão é essencial para o sucesso deste evento, proporcionando uma plataforma rica em oportunidades de negócios, inovação e aprendizado. Pois, juntos, estaremos fortalecendo nossa comunidade e impulsionando o desenvolvimento econômico e social da nossa região”, destacou.

A Expo Usipa, que se consolidou como um dos principais eventos do setor industrial, comercial e de prestação de serviços, promete novidades empolgantes para sua 34ª edição. Realizada pela Usipa em parceria com a Usiminas, a feira conta com o patrocínio de grandes nomes como Sicoob Vale do Aço, HC Indústria Mecânica, CRT Minas, Unimed Vale do Aço, Contrex, Vale, Convaço e RIP Kaefer. O evento também recebe apoio de entidades como Abimaq, Bemisa, Fiemg Vale do Aço, Ternium e Sindcomércio.

A reunião desta terça-feira foi uma excelente oportunidade para os patrocinadores e apoiadores entenderem a visão e os objetivos da Expo Usipa deste ano. A 34ª Expo Usipa promete ser um marco no calendário de eventos de Minas Gerais, proporcionando uma plataforma diversificada para negócios, inovação e aprendizado. Com a presença de expositores de várias partes do país, a feira se destaca como um ponto de encontro para empresários, investidores e profissionais de diversos setores.

Os organizadores da Expo Usipa enfatizam que o apoio contínuo dos patrocinadores e das autoridades é fundamental para a realização de um evento de sucesso. Eles acreditam que a conexão estabelecida durante este café da manhã será a base para fortalecer ainda mais a colaboração entre todos os envolvidos, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

A expectativa é alta, e a 34ª edição da Expo Usipa promete superar as expectativas, reafirmando seu papel como a maior feira de negócios deste segmento em Minas Gerais e uma das mais influentes do Brasil. O evento ocorrerá nas próximas semanas, entre os dias 17 e 20 de julho, e todos os olhos estarão voltados para Ipatinga, esperando ansiosamente pelas novidades que a Expo Usipa trará este ano.