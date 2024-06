No dia 6 de julho (sábado), os moradores do Ipaneminha, zona rural de Ipatinga, estarão em festa. A comunidade se prepara para sediar a 17ª edição do Arraiá do Ipaneminha, tradicional manifestação cultural incluída no calendário oficial de datas do município.

O evento contará com diversas barraquinhas oferecendo comidas e bebidas típicas, além de shows com os cantores Luiz Henrique e Félix Monteiro. As apresentações de quadrilha (infantil e adulto) e a tradicional fogueira são outras atrações da festa. Organizado com o apoio da Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o evento terá início às 18h.

“A festança julina deste ano promete. O Arraiá já é um evento tradicional da cidade e que a cada ano atrai grande número de pessoas de vários bairros e até de outras cidades da região. Nós, moradores do Ipaneminha, estamos preparando uma grande festa”, adiantou o presidente da Associação de Moradores do Ipaneminha, Eustáquio Emílio Pereira, o Taquinho.

HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Assim como ocorreu nos anos anteriores, a concessionária de transporte coletivo de Ipatinga vai disponibilizar horários especiais de ônibus da linha 404 no dia da festa, com saída do Centro às 18h30 e retorno do Ipaneminha às 2h do dia 7 de julho.

“É com imensa satisfação que celebramos mais um ano do tradicional Arraiá do Ipaneminha. O evento realizado nesta comunidade já se consolidou como um patrimônio histórico do nosso município, uma verdadeira demonstração da rica cultura e das tradições que nos orgulham.O Arraiá do Ipaneminha não é apenas uma festa; é um encontro que fortalece os laços comunitários e preserva as nossas raízes”, destacou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Alberto Oliveira, o Carlão.