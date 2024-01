Coronel Fabriciano, “Terra mãe do Vale do Aço”, chega aos 75 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 20 de janeiro (sábado). E para comemorar a data, a prefeitura preparou uma festa com atividades culturais e recreativas para toda família e shows musicais.

A programação festiva será concentrada na Praça da Estação, Centro. A partir das 14h, a prefeitura vai realizar a Feira Arte na Praça com ação social; área kids e distribuição de pipoca e algodão doce; feira de artesanato e gastronomia; música ao vivo com voz e violão e o tradicional “Parabéns” com distribuição do bolo de aniversário para os presentes.

A parte da noite será reservada para os shows musicais com artistas regionais, também na Praça da Estação. Para abrir a segunda parte da festa, a prefeitura convidou um grupo de ritmistas da Escola de Samba Império da Sede, com direito à mestre sala e porta bandeira, que vão puxar um “Blocão de Carnaval”. A concentração será às 18h, na Praça do antigo Barrilzinho sentido Praça da Estação, onde haverá uma grande apresentação com muito samba.

Na sequência, a partir das 20h, shows com os artistas regionais: Banda Carbono XlV (Pop Rock), Boleiros do Samba (Samba e pagode) e Kaio e Kaique (O melhor do sertanejo e forró). Durante toda a programação de shows, haverá praça de alimentação na Praça da Estação. Em todos os eventos, a entrada é franca.

VALORIZAÇÃO DE TALENTOS DA “CASA”

O prefeito Dr. Marcos Vinicius explica que o objetivo da administração é comemorar a data com evento alegre e uma programação para agradar todos os públicos; mas também sem onerar o orçamento municipal.

“Mais uma vez, optamos por valorizar atrações locais, oferecer uma programação de lazer e recreação com atividades para toda a família e, claro, como manda a tradição, a distribuição de bolo de aniversário da nossa cidade”, resume o prefeito. O chefe do Executivo antecipa que os verdadeiros presentes para a população são as inúmeras obras e serviços que serão entregues ao longo deste ano.

A programação de aniversário da cidade é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Educacional e de Cultura e conta com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Paróquia de São Sebastião, Artes Minas Fabri, Casa de Artes e Inclusão Social (Cais) dentre outros.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA E PASSEIO CICLÍSTICO

A celebração a São Sebastião, padroeiro da cidade, não poderia ficar de fora. E este ano, a Paróquia, que leva o nome do santo católico, também completa 75 anos de fundação. Entre os dias 11 e 21, será realizada uma programação especial com novena e missa. A Paróquia de São Sebastião é a primeira do Vale do Aço.

No sábado, 20, está confirmado o Passeio Ciclístico. A saída será na Matriz de São Sebastião (Dr. Querubino), no Centro, às 7h30. O percurso será até o bairro Mangueiras retornando à Matriz. Não é necessário inscrição prévia; ciclistas de todas as idades são bem-vindos.

A programação religiosa inclui as tradicionais missa e procissão de São Sebastião. Às 6h acontecerá a Santa Missa do Alvorada com café comunitário. Já a Procissão de São Sebastião está marcada para às 17h. A concentração será ao lado da Co-Catedral seguida de missa. A Missa Festiva em homenagem ao padroeiro será no pátio da Rádio Educadora, às 18h.

FERIADO MUNICIPAL

O dia 20 de janeiro é feriado municipal amparado pela Lei Municipal 2.306/1991. Nesse dia, vão funcionar os serviços essenciais com a vigilância patrimonial; UPA 24 Horas, SAMU 192; Hospital Dr. José Maria Morais; cemitério; e serviços de coleta de lixo.

PROGRAMAÇÃO | 75 ANOS DE CORONEL FABRICIANO

Sábado – 20/11

7h30 | Passeio ciclístico (em parceria com Paróquia São Sebastião)

Concentração em frente à Matriz de São Sebastião (Dr. Querubino), no Centro. O percurso será até o bairro Mangueiras retornando à Matriz.

14H | Feira Arte na Praça (Praça da Estação, no Centro)

“Parabéns para Coronel Fabriciano” com distribuição do bolo de aniversário

Ação social com cortes de cabelo (CAIS); feira de artesanato e gastronomia; música ao vivo (violão e voz); área kids e distribuição de pipoca e algodão doce para crianças.

18H | Cultura e shows musicais (Praça da Estação, no Centro)

18h – Blocão de Carnaval: concentração na Praça do antigo Barrilzinho. Percurso até a Praça da Estação. Participação especial da Escola de Samba Império da Sede, com Mestre Sala e Porta Bandeira.

20h – Banda Carbono XlV (Pop Rock)

22h – Boleiros do Samba (Samba e pagode)

00h – Kaio e Kaique (Sertanejo, forró, arrocha e pisadinha)

6H | Programação religiosa (PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO)

6h Santa Missa da Alvorada com café comunitário. É pedido que o participante leve um quitute para partilhar.

17h – Procissão de São Sebastião

Saída ao lado da Co-Catedral sentido Igreja Matriz. Na sequência, missa.

18h – Missa Festiva de São Sebastião

No pátio da Rádio Educadora. Show de prêmios, música e barraquinhas.

*O tríduo e festa de São Sebastião vão do dia 16 até 22 de janeiro. A programação completa está disponível no site e redes sociais da paróquia.