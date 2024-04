Na tarde dessa quinta-feira (25), a Administração municipal recebeu o capitão André Bezerra, integrante da renomada Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB), para uma visita técnica que confirmou a apresentação do esquadrão de demonstração em Ipatinga no dia 11 de maio, às 16h, no Parque Ipanema.

Em coletiva à imprensa, o prefeito expressou sua gratidão pela oportunidade de receber novamente o espetáculo aéreo que encanta a todos. “É uma honra para nossa cidade sediar mais uma vez esse lindo evento, que certamente é uma alegria e um grande presente para os ipatinguenses”, disse Gustavo, lembrando que a Esquadrilha é uma das mais tradicionais instituições da Força Aérea Brasileira, com origens que remontam ao início da década de 1940.

O capitão André Bezerra também compartilhou suas impressões sobre a visita técnica realizada na região em que ocorrerá a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, marcada para o dia 11 de maio, um sábado.

“A vistoria foi fundamental para garantir que o Parque Ipanema é o local que atende às exigências do Esquadrão de Demonstrações Aéreas (EDA). Levamos em consideração diversos aspectos, como o espaço aéreo, a altura dos morros próximos e a infraestrutura disponibilizada, para assegurar a segurança e o sucesso do evento”, explicou.

A última participação da Esquadrilha da Fumaça em Ipatinga ocorreu em 2022, nas comemorações do 58º aniversário da cidade, quando o grupamento completava 70 anos de história. A outra vinda ao município havia sido 12 anos antes. Foi a primeira apresentação após dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. A expectativa para este ano é de mais um espetáculo fascinante, que ficará marcado mais uma vez na história da cidade.