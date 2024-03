Em uma iniciativa pioneira, a Expo Usipa se prepara para abrir suas portas a entidades socioassistenciais do Vale do Aço. Um convite imperdível para organizações comprometidas com o impacto assistencial na região. O Espaço Expo Usipa Social é uma plataforma única que destaca e apoia projetos transformadores.

As inscrições para participar do Espaço Expo Usipa Social estão oficialmente abertas e permanecerão disponíveis até o dia 29 de março. As entidades interessadas podem se inscrever preenchendo o formulário no site oficial da Expo Usipa (www.expousipa.com). Uma chance única de levar suas atividades e serviços ao público.

O Espaço Expo Usipa Social será um local especial para entidades socioassistenciais divulgarem suas iniciativas, oferecerem produtos artesanais e, principalmente, proporcionarem uma experiência rica em significado aos visitantes da exposição.

A Expo Usipa Social abraça três temáticas centrais: apoio à diversidade e inclusão, causas e projetos sociais, e atuação junto à comunidade. Uma vitrine exclusiva para organizações comprometidas com estas áreas, o evento promete promover a visibilidade e reconhecimento merecidos.

Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, destaca a importância do evento: “A Expo Usipa Social é mais que uma exposição, é um compromisso vivo com o desenvolvimento social. Nossa comunidade merece ter suas histórias, causas e projetos destacados”, destacou Lucas.

RECONHECIMENTO AOS MELHORES PROJETOS

Os melhores projetos apresentados serão agraciados com um stand gratuitamente, proporcionando às entidades uma oportunidade única de apresentação. Além disso, as organizações terão a chance de oferecer produtos artesanais, com as vendas revertidas para a causa apoiada pela entidade.

Para obter mais informações ou esclarecimentos, as entidades interessadas podem entrar em contato por e-mail através de expo@expousipa.com ou pelo telefone (31) 3801-4388.

Com a realização entre os dias 17 a 20 de julho, a Expo Usipa não é apenas uma exposição de negócios, mas um compromisso com o desenvolvimento social. Ela trás a oportunidade de entidades socioassistenciais compartilharem suas histórias, conectarem-se com a comunidade e promoverem suas nobres causas.