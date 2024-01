A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com inscrições abertas, para compor seu quadro de colaboradores na cidade de Ipatinga. As oportunidades são para atuar nas áreas de higienização, cozinha e lavanderia. A escolaridade mínima exigida é a partir da 6ª série do Ensino Fundamental.

Interessados podem entregar o currículo e realizar os testes iniciais no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, das 9h às 15h, no Colégio São Francisco Xavier Técnico, (Rua Palmeiras, nº 1089, bairro Horto). Os interessados também podem enviar currículo pelo e-mail recrutamento@fsfx.com.br, pelo WhatsApp (31) 99754-8194 ou ainda pelo portal: https://trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx.

A FSFX, comprometida com a inclusão e com a diversidade, ratifica que todas vagas são extensivas da mesma forma, para Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e para aqueles que estão em busca o primeiro emprego.

Você que está em busca de uma oportunidade de trabalho, não perca tempo e faça parte do time Fundação São Francisco Xavier.