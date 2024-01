A Galeria do Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, vai receber mais uma edição da Exposição Essas Mulheres, de março a abril deste ano. Mulheres artistas (inclusive trans) do Vale do Aço podem se inscrever para exibir obras de artes plásticas. O lançamento da exposição que celebra o Dia Internacional da Mulher será no dia 8 de março.

Serão selecionadas até três trabalhos de cada artista, com tema livre, como pinturas, desenhos, esculturas que retratam o universo feminino. “Essa tradicional exposição tem o objetivo de valorizar o trabalho das artistas do Vale do Aço e apresentar ao público as obras que estão sendo produzidas na nossa região e ao mesmo tempo homenagear as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher”, detalha Kelly Soares, coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita.

As artistas interessadas em participar da exposição Essas Mulheres podem enviar mensagem para o WhatsApp da Fundação Aperam (31) 3849.7744. fundacao.cultura@aperam.com. As artistas vão receber uma ficha de inscrição e orientações sobre a inscrição.

Agenda cultural

A Fundação Aperam Acesita já está preparando a agenda cultural do ano, com início das atrações em março. A agenda também está aberta para músicos e artistas do Vale do Aço agendarem espaços para se apresentarem no Teatro da Fundação Aperam.

Acompanhe a programação do Teatro da Fundação Aperam Acesita pelas redes sociais Instagram, Facebook e Linkedin @fundacaoaperam.

Mais informações pelo e-mail fundacao.cultura@aperam.com.