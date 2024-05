O grande campeão do Comida di Buteco Vale do Aço foi revelado na noite desta terça-feira (14), em evento que reuniu os representantes dos botecos participantes, jurados, imprensa e parceiros do concurso. O Nunes Bar, que participou pela primeira vez do maior concurso gastronômico do Brasil, estreou garantindo o primeiro lugar no pódio regional, recebendo o título de campeão no circuito Vale do Aço. O segundo e terceiro lugar ficaram com o Bar do Paulinho, de Timóteo, e com o Bar Galpão, de Ipatinga, respectivamente.

Para Edson Nunes, proprietário do bar, receber o título de campeão foi uma grata surpresa. “Estou muito emocionado e grato. Agradeço a todos que nos prestigiaram e deram o seu voto. Agradeço ao empenho da nossa equipe, que foi primordial para recebermos este título”, disse. Questionado sobre o segredo de estrear no concurso já em primeiro lugar, Nunes enfatizou: “Não tem receita, mas o que não pode faltar, e que nós fizemos todos os dias, foi colocar amor em cada detalhe. Trabalhamos com amor, com paixão, colocamos o coração em tudo que fizemos. Foram muitas noites sem dormir, dias sem descanso, doação integral da nossa equipe”, acrescentou.

O prato elaborado para participar do concurso foi o “Chiqueirinho”, uma homenagem para celebrar os 10 anos do bar. “Aproveitamos o concurso para contar a nossa história. Meu pai tinha um chiqueirinho e sempre cuidava dos porquinhos com inhame. Foi daí que surgiu a ideia de produzirmos um chiqueirinho e servirmos o bolinho de carne de porco empanado na farinha panko com chips de inhame e geleia de abacaxi com pimenta biquinho”, explicou Pedro Nunes, filho de Edson.

O Nunes Bar agora representará o Vale do Aço no circuito nacional do Comida di Buteco. A partir do mês que vem, ele receberá três jurados e, no mês de julho, em evento realizado em São Paulo, será revelado o melhor boteco do Brasil.