A Prefeitura de Ipatinga deu início às obras de ampliação da avenida Castelo Branco, na parte central do bairro Horto. A intervenção, que reduz parte do calçamento para aliviar o trânsito no perímetro central, foi iniciada após estudos do Departamento de Trânsito (Detra) e da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), por meio do Departamento de Planejamento Urbano (Deplur).

O trabalho é executado por construtoras que atuam no bairro, em parceria público-privada com o município, como contrapartida aos investimentos em construções no Horto.

Além do alargamento da avenida Castelo Branco e da curva na rua Bálsamo, que proporciona acesso à avenida Fernando de Noronha, ligando ao Bom Retiro, também estão sendo construídas rampas de acessibilidade, pinturas de faixas de pedestres e demarcação de vagas de estacionamento.

O prefeito Gustavo Nunes destaca que a obra visa melhorar o fluxo no bairro Horto. “A população e a quantidade de veículos circulando no bairro aumentaram consideravelmente nos últimos 20 anos. Essas obras, tanto na rede de esgoto quanto no alargamento da avenida Castelo Branco na área central, tornaram-se fundamentais. A prefeitura está contando com a parceria público-privada das empresas construtoras que investem no bairro”, afirmou o chefe do Executivo.