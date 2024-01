A rede municipal de ensino de Coronel Fabriciano ganha o reforço de novos servidores concursados. Nessa segunda-feira (22), a prefeitura deu boas-vindas a quarta turma de profissionais que passam a compor os quadros da Educação, já visando o início do ano letivo. Ao todo, foram empossados 214 aprovados nos concursos públicos 01/2020 e 02/2022.

O prefeito Dr. Marcos Vinicius participou das solenidades, recepcionou os novos servidores e destacou a responsabilidade do trabalho que será desempenhado na educação municipal. Hoje, a rede de ensino de Fabriciano atende cerca de 10 mil alunos e conta com 29 unidades de ensino, entre escolas de ensino fundamental, CMEIs, instituições conveniadas e Curumim.

“Antes, tivemos de acertar “a casa primeiro” e fortalecer o Instituto de Previdência Própria (Prevcel) e assim efetivar os novos funcionários. O concursado é a memória do município e representa a continuidade de um trabalho. Este ritmo é importante para a gestão, principalmente, para a educação, pois garante mais qualidade na prestação do serviço. Estou muito feliz por este momento”, comentou o prefeito.

As solenidades aconteceram no auditório do Paço Municipal entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Na ocasião, a equipe da gerência de Gestão e Pessoas repassou as orientações sobre direitos e deveres dos servidores públicos da Prefeitura de Coronel Fabriciano para os recém-empossados.

Também participaram, o vice-prefeito, Sadi Lucca e de parte do secretariado municipal, com destaque para o secretário de Governança Educacional e Cultura, Serra Negra, e a secretária de Gestão e Transparência, Lidiani Gomes.

EDUCAÇÃO FORTALECIDA

Os 214 novos servidores vão ocupar cargos de auxiliar de educação infantil, professor de educação básica (inglês, matemática e português), secretário escolar e monitores de apoio à infância (MAIN) e de apoio à pessoa com deficiência (MAPD). Os cargos foram criados por força de lei, com aprovação do Legislativo, para atender a demanda da Educação municipal que foi se ampliando.

O secretário de Governança Educacional e de Cultura, Serra Negra, explica a importância da iniciativa.

“São cerca de 200 profissionais para todos os cargos, exceto de diretor de escola. É muito importante porque consolida um grupo mais eficaz, eficiente e comprometido com a escola. Efetivar gera estabilidade para o profissional, já que a maioria era contratado e foi aprovado no concurso público, o que é bom porque eles conhecem e facilitam a integração na escola, visando a melhoria da qualidade de ensino”, explica.

CONCURSOS EM ABERTO

Coronel Fabriciano, hoje, está com dois editais de concursos públicos abertos, sendo o Edital 02/2023, com mais 305 vagas para a Educação. As inscrições vão até o dia 15/02 de 2024 e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site novo.ibgpconcursos.com.br. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Antes, em dezembro de 2023, o município lançou edital de processo seletivo (Edital 03/2023) com 132 vagas. As provas foram aplicadas no último dia 14/01. O resultado final será divulgado em breve, também pelo site do IBGP.