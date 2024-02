A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Ipatinga, deu mais um passo importante relacionado ao cuidado, atenção e garantia dos direitos da pessoa idosa e com deficiência. A administração municipal passou a ofertar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio.

A finalidade é ofertar atendimento especializado de cuidado e proteção social para pessoas com deficiência e idosas (acima de 60 anos) com algum grau de dependência, além de suas famílias.

Os usuários atendidos pelo serviço recebem visitas frequentes da equipe de profissionais. “Acompanhamos de perto, entendemos a dinâmica familiar e auxiliamos essa família a se reorganizar, fazendo com que os vínculos familiares sejam fortalecidos”, explicou o psicólogo e coordenador do serviço, Vinícius Ferreira.

Até o momento, desde o início das atividades, em dezembro de 2023, são acompanhados dez usuários. Mas a expectativa é de que este número seja ampliado até a metade do ano. Os assistidos são pessoas idosas e com deficiência que são favorecidas pelo Benefício de Prestação Continuada e programas de Transferência de Renda. Além disso, são pessoas em acompanhamento pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social – Cras.

VISITAS FREQUENTES

No município, o serviço é executado de forma indireta pela Associação Centro de Convivência Espaço da Família (ACCEF), mobilizando uma equipe composta por dois psicólogos, um assistente social, cinco agentes de cuidado e um coordenador. Antes do início das atividades, a fim de assegurar o melhor atendimento aos necessitados, todos passaram por mais de 180 horas de treinamento.

Esses profissionais vão ao encontro dos usuários em suas residências. Ali são realizadas rodas de conversa, há um contato direto para dialogar sobre o histórico de vida e construção de alternativas para que eles participem mais da vida da família e da comunidade.

O propósito do trabalho é melhorar a vida dos usuários por meio de escuta, conversas, dinâmicas, atividades que possibilitem o resgate da autonomia, da imagem, de crenças dos atendidos. A missão também é contribuir para orientar e apoiar os esforços das famílias no desenvolvimento de atividades de proteção e cuidados.

GANHOS

Os benefícios da prestração deste serviço são salientados pela secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu. “Com grande orgulho, nossa gestão dá início a esse trabalho tão crucial do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. O serviço oferece benefícios essenciais: prevenção do isolamento; fortalecimento dos vínculos familiares; evita agravos que podem romper esses laços; previne o confinamento de idosos e pessoas com deficiência, além de promover qualidade de vida e bem-estar ao público atendido”, listou.