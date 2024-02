O programa Viver Legal de Regularização Fundiária de Timóteo, que está em andamento no bairro Petrópolis, vai realizar plantão noturno nessa comunidade no período de 1º a 8 de março como forma de tentar alcançar o maior número possível de proprietários de lotes. O plantão será realizado das 18h às 21h na sede da Igreja Pentecostal.

Também está programado um atendimento no sábado, dia 2 de março, das 8h às 17h. Essa mobilização visa recolher documentos dos proprietários de lotes que ainda não se cadastraram para a regularização de seus respectivos imóveis como identidade, CPF, certidões de casamento e comprovante de posse do lote como contrato de compra e venda, contas de água e luz.

O programa Viver Legal de Regularização Fundiária de Timóteo no bairro Petrópolis conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), por meio do Minas Reurb – Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial.

Além desses plantões, noturno e no sábado, uma equipe da prefeitura vai intensificar as visitas domiciliares. Os servidores da prefeitura estarão uniformizados e identificados. A inciativa se justifica pelo fato de que o bairro Petrópolis conta com muitos lotes vagos e casas de recreação cujos proprietários não são encontrados durante a semana. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Timóteo para garantir acesso a todos os proprietários de lotes que queiram regularizar a situação de seus imóveis.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O programa Viver Legal de Regularização Fundiária de Timóteo está sendo desenvolvido em diversos bairros do município de Timóteo com processos de legalização já iniciados nos bairros Macuco, Novo Tempo, Bela Vista, Ana Rita-Esplanada e na comunidade Jardim Vitória. Em alguns casos já foram emitidas, inclusive, as certidões de posse aos proprietários de lotes levando assim mais dignidade e segurança jurídica para os moradores.