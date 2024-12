A Tríade Fibra, em parceria com o Colabore, realizou no último sábado, 14 de dezembro, o programa de capacitação “Conexão de Valor”, um evento dedicado ao desenvolvimento profissional e pessoal. Realizado na sede da empresa, o treinamento ocorreu das 8h às 17h e foi oferecido em caráter de hora extra, reforçando o compromisso com a valorização dos colaboradores.

Com uma programação dinâmica e focada em alta performance, o evento abordou temas fundamentais para o crescimento profissional, como atendimento eficaz, conceito de servir, comunicação assertiva e mentalidade de crescimento voltada para resultados.

O time de palestrantes, composto por nomes de destaque no mercado — Kevin Chamon, Flaviano Carvalho e Tamara Rocha —, trouxe insights valiosos e inspiradores, proporcionando aos participantes uma experiência de aprendizado transformadora.

Além de ampliarem suas competências e alinharem suas habilidades individuais com os objetivos organizacionais, os participantes receberam certificados de conclusão ao final do programa, reconhecendo o empenho e a dedicação durante o treinamento.

Para a gerente administrativa da Tríade Fibra, Fernanda Costa, o evento superou as expectativas. “O ‘Conexão de Valor’ foi uma excelente oportunidade para capacitar e engajar nossa equipe. Investir no desenvolvimento dos colaboradores é investir no sucesso da empresa como um todo, e os resultados desse treinamento já começam a ser percebidos no dia a dia”, destacou.

O Conexão de Valor consolidou-se como uma iniciativa de sucesso, reafirmando o compromisso da Tríade Fibra com o crescimento contínuo e a capacitação de seus colaboradores, promovendo uma cultura de excelência e resultados.

SOBRE A TRÍADE FIBRA

A Tríade Fibra é um dos principais provedores de internet no Vale do Aço, oferecendo planos que combinam velocidade e estabilidade com um atendimento de excelência. Com uma equipe dedicada e uma estrutura tecnológica de ponta, a empresa busca criar um impacto positivo na vida de seus clientes, levando inovação e qualidade em cada conexão.