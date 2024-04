O multibilionário Elon Musk afirmou que divulgará informações sobre a suposta interferência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nas eleições de 2022 somente após retirar todos os funcionários do Twitter/X do Brasil. Essa declaração foi feita na noite desta segunda-feira (8), em resposta a uma mensagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

– Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, então faremos um dump completo de dados, – escreveu Elon Musk.

O termo “dump de dados” é utilizado na área de tecnologia da informação para se referir à ação de copiar e transferir grandes volumes de informações de um sistema para outro.

A resposta de Elon Musk atende a um pedido de Nikolas Ferreira por mais informações sobre uma suposta interferência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. Segundo o dono do Twitter/X, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tirou Lula da prisão e alterou os rumos do pleito.

“Mas como Alexandre libertou Lula da prisão e influenciou a eleição a favor de Lula, é óbvio que Lula não tomará medidas contra ele. A próxima eleição será crucial”, afirmou Musk no X.

Elon said that Alexandre has Lula on a leash and that he put his finger on the scale to elect him. As a member of the Brazilian congress and representing millions of people, I ask you to give us more information. This will be crucial for the future of our country, @elonmusk.

— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 9, 2024