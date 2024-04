O Bazar Hudson, conhecido pelos 21 anos de tradição, boas ofertas e qualidade, terá uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães entre os dias 25 e 28 de abril de 2024. Com um horário de funcionamento das 9h às 18h, os visitantes terão quatro dias inteiros para explorar uma variedade de produtos, desde utensílios de cozinha até itens de decoração e organização.

O evento acontecerá no Piso Ouro Preto (piso superior) do Contemporâneo Hall, localizado no antigo Mercado da Boca, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Os clientes poderão encontrar marcas como Cuisinart, Ariete, Jomafe, NordicWare, Hudson Home, Fackelmann, Nirosta, Zenker e Porto Brasil a preços atrativos. Para entrar, não é necessário retirar ingressos.

“Este não é apenas um evento de compras, mas uma oportunidade para celebrar as mães, com a oportunidade de garantir produtos para deixar a casa mais completa e aconchegante para este dia tão especial. Sem falar da oportunidade de garantir ótimos presentes com preços especiais.Estamos oferecendo uma experiência única de compras para os visitantes desfrutarem”, explicou Renata Faria, proprietária do Bazar Hudson.

Os organizadores garantem preços promocionais em todos os produtos, como é costume do Bazar, com ainda mais descontos dependendo da forma de pagamento. A equipe Hudson está animada com esta edição especial e espera receber um grande número de visitantes, ansiosos por aproveitar as promoções e encontrar o presente perfeito para suas mães.

Serviço:

Bazar especial de Dia das Mães

Data: 25 a 28 de abril de 2024

Horário: 09:00h às 18:00h

Local: Contemporâneo Hall, antigo mercado da Boca, Piso Ouro preto (piso superior) ao lado do McDonald’s, Bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG.

Tem estacionamento? Sim.

É preciso retirar ingresso? Não.

Entrada gratuita? Sim.