A Usiminas promoveu, nessa quarta-feira (3), o primeiro encontro do projeto ‘Conexão Usiminas’ com os aposentados da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI). O evento, realizado na sede da instituição, contou com a presença do presidente da Usiminas, Marcelo Chara, abrindo uma a série mensal de conversas para compartilhar as ações da empresa, focados em temas cruciais para a comunidade, como meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro, Marcelo Chara ressaltou o compromisso da Usiminas com a comunidade e a importância de manter um diálogo aberto e transparente. “Reforçamos o nosso compromisso de sermos bons vizinhos. Valorizamos muito os aposentados, que tanto contribuíram para a história da Usiminas, e estamos aqui para ouvir e dialogar. Acreditamos que empresa e comunidade crescem juntas, fomentando o desenvolvimento da região”, destacou Chara.

Além disso, o presidente abordou os investimentos de R$ 2,5 bilhões em ações ambientais nos últimos cinco anos no Centro Industrial de Ipatinga, com foco principalmente na redução das emissões de particulados do processo de produção, o conhecido “pó preto”.

Chara também destacou que a empresa paralisou em 2023 a produção das baterias 5 e 6 da Coqueria 3 como forma de prevenção ambiental. Na oportunidade, ele falou sobre os investimentos de R$ 950 milhões para melhorar a eficiência operacional da bateria 3 da Coqueria 2 por meio de um reparo a quente, gerando 600 empregos diretos na obra.

A Usiminas promoverá um encontro mensal com os aposentados que atuaram no Centro Industrial de Ipatinga como oportunidade de compartilhar ações e informações e ser mais um canal de escuta da comunidade.

“A Usiminas tem um cuidado muito grande com as comunidades. Essa aproximação é muito importante e é essencial saber o que eles estão fazendo e ter essa transparência da empresa”, afirmou o presidente da AAPI, Joaquim Cândido.