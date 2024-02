A Usiminas recebeu na última quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a visita do Chairman Executivo da Volkswagen para a América do Sul, Alexander Seitz, no Centro Industrial de Ipatinga. Marcelo Chara destacou que a Usiminas vai continuar fortalecendo a sua parceria com a Volkswagen. “Queremos ser referência e estamos trabalhando com a equipe da Usiminas para avançar ainda mais na competitividade e na excelência dos produtos e serviços”, afirmou o presidente da Usiminas.

Alexander Seitz ressaltou que o objetivo da Volkswagen é reforçar o relacionamento comercial com a Usiminas, que já é uma das principais fornecedoras. Para evoluir ainda mais, ele destacou que as empresas atuam em parceria no avanço tecnológico, na capacidade de fornecimento e no aprimoramento logístico. “Foi uma satisfação enorme visitar o Centro Industrial da Usiminas, em Ipatinga. Falamos sobre pilares comuns em nossas estratégias de negócios, como o cuidado que temos com a alta qualidade dos nossos produtos e serviços, inovação, tecnologia, além de ações para avançarmos juntos”, afirmou Alexander Seitz.

A comitiva, que contou com a presença de executivos como o vice-presidente de Suprimentos da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul, Luiz Eduardo Alvarez, e do vice-presidente Comercial da Usiminas, Miguel Homes, entre outros, visitou o Centro de Monitoramento Ambiental, a Sala de Controle do Alto-Forno, a Laminação a Frio e a Unigal. “É um orgulho ter recebido a Volkswagen em nossa operação e mostrar como estamos comprometidos em atender bem os nossos clientes”, disse Miguel Homes.

Alvarez também destacou o trabalho técnico realizado entre as empresas para aprimorar o relacionamento comercial. “Acreditamos na forte capacidade tecnológica da Usiminas e trabalhamos para manter um relacionamento de longo prazo, garantindo suprimentos com a mais alta qualidade ao nosso portfólio de veículos”, concluiu o vice-presidente de Suprimentos da Volkswagen.