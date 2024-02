A Região Turística da Mata Atlântica de Minas já é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e rica cultura. Durante o Carnaval, essa região ganha vida com uma celebração vibrante e diversificada que atrai turistas de diversas partes.

Com uma mistura de tradições locais e influências culturais de todo o Brasil, o Carnaval da região oferece uma experiência única para os visitantes. Desde desfiles de blocos de rua até festas temáticas em clubes e espaços públicos, há uma variedade de eventos para todos os gostos e idades.

Este ano, a diversidade será um dos pontos fortes dessa festa, com diferentes estilos musicais, danças e trajes que refletem a rica herança cultural da região. Os foliões podem se deliciar com samba, axé, marchinhas e outros ritmos que ecoam pelas ruas, criando uma atmosfera de alegria contagiante.

Além de proporcionar entretenimento e diversão, o carnaval desempenha um papel crucial no impulsionamento do turismo local. Milhares de visitantes são atraídos para a região durante esse período, contribuindo significativamente para a economia local através do aumento do fluxo de visitantes, hospedagem, alimentação e comércio de souvenirs.

Na visão do presidente do Circuito Mata Atlântica de Minas (CTMAM) entidade que hoje congrega 17 municípios dos vales do Aço e Rio Doce; e Médio Piracicaba, o Carnaval, além de importante para o turismo na região, vai além dos aspectos econômicos, pois também promove a cultura local e fortalece os laços comunitários. “É uma oportunidade para compartilharmos nossa hospitalidade, tradições e identidade cultural com os visitantes, criando uma atmosfera de união e inclusão”, comentou. Ele salientou ainda que, o carnaval deste ano será muito mais do que uma simples festa; mas a celebração da diversidade cultural, ajudando a impulsionar o turismo local, sendo também uma expressão viva da identidade regional.

ABAIXO, UM RESUMO DAS PRINCIPAIS ATRAÇÕES NESTE PERÍODO:

Bugre

A cidade promove o CarnaBugre, com diversas atrações.

Dionísio

O CarnáDiow 2024 terá desfiles de blocos, com concentração às 20h e desfile às 21h. Na segunda-feira, 12, a partir de 22h, shows de Tupertte & Banda, Banda Deixa se envolver e fazendo a trinca, DJ Igor.

Ipatinga

Promove nos dias 12 e 13, o Carnaval Kids, às 17h, na Casa Cult, no Cariru. A programação prevê comidinhas, muita batucada brincadeiras e a presença da escola de samba Império da Sede.

Rio Piracicaba

Uma das festas mais antigas da região, o PiraFolia começou na nesta sexta, 9. Já nesta segunda-feira, 12, os show serão do cantor Sandro Alves e Banda G3. E haja fôlego, pois a festa continua na terça, com shows das bandas G Axé e Folia; e Soul do Jotta.