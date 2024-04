O Comida di Buteco está a todo vapor no Vale do Aço. Entre veteranos e novatos, 15 participantes estão nessa saborosa disputa que tem movimentado as noites da região. Casa cheia, público novo e necessidade de novas contratações têm sido a realidade desses empreendedores que se desdobram para conquistar o título de melhor boteco do Vale do Aço.

Para Fernando Souza, proprietário do Crif Steak Beer, estreante no concurso, o Comida di Buteco já é um sucesso. “Notamos um aumento de 40% de público aqui no Crif, principalmente durante a semana, que o movimento era mais ocioso. Estamos com a casa lotada todos os dias e tivemos que, inclusive, aumentar nossa mão de obra, tanto durante a semana, quanto no fim de semana, que o fluxo é ainda maior”, disse. “Estamos muito felizes com o resultado e tem sido uma enorme satisfação participar do Comida di Buteco”, acrescentou.

Outro estreante que tem se desdobrado no concurso é o Cultura e Malte. “Notamos um aumento de 80% do nosso público. Nosso movimento, que já era alto, agora está ainda mais intenso, com várias pessoas novas que têm aprovado o nosso petisco e o Cultura e Malte, em geral. Praticamente dobramos a equipe para atendermos a essa demanda. O Comida di Buteco tem sido um desafio gratificante”, disse Rafael Roriz, proprietário do Cultura e Malte.

Roberto Soares, do Box 70, também estreante, conta que o boteco completou um ano recentemente, e o Comida di Buteco tem levado uma clientela diversificada para conhecer o petisco participante. “Está sendo uma experiência incrível e desafiadora. Muitas pessoas não conheciam o Box 70, que fica localizado no Kartódromo de Ipatinga, com vista para o Parque Ipanema, e aprovaram a experiência”, disse.

Para os veteranos do concurso, essa edição também tem sido um sucesso. Francislaine Silva, do Caladinho Bar, já está em sua quarta participação, e conta que este ano o movimento está ainda melhor! “Notamos um aumento crescente no movimento aqui no Caladinho, inclusive em relação ao ano anterior, que já tinha sido um sucesso. Estamos recebendo pessoas não só de Ipatinga, mas das outras cidades do Vale do Aço, que vêm para conhecer nosso petisco e pretendemos fidelizar esse público! Essa é uma feliz surpresa que o concurso nos proporciona”, disse Francislaine.

O Comida di Buteco Vale do Aço será realizado até o dia 28 de abril, com o preço fixo do petisco participante em R$ 35,00. Para conferir a relação dos participantes, acesse: comidadibuteco.com.br.