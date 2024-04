O comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM), recebeu nessa quinta-feira (18), novas viaturas e drones em uma cerimônia realizada no pátio do 14º Batalhão, em Ipatinga. Dois carros e duas aeronaves não-tripuladas foram doados à corporação pela Usiminas, através de um termo de cooperação.

Um dos veículos é um Renault Duster, que será utilizado no policiamento de trânsito da 143ª CIA, com atuação em Ipatinga. O outro veículo será utilizado no serviço de inteligência do 58º BPM, com sede em Coronel Fabriciano, bem como os drones que auxiliarão em operações.

Na cerimônia, o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André chaves, fez a entrega das chaves. Ele ressaltou o compromisso da Usiminas com a segurança na região. “Buscamos apoiar para uma cidade segura, acolhedora e baseada em convivência cidadã. Estamos aqui sempre fortalecendo a parceria com a Polícia Militar, aqui representada pela 12ª RPM e os seus batalhões. Desejamos que esses equipamentos atinjam seu objetivo que é a paz social, que seja pelo trânsito, ou nas atividades de inteligência, com esses equipamentos novos e modernos”.

Já o comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, destacou a história de responsabilidade social da empresa e agradeceu a parceria que contribuirá para o serviço operacional. “Essas duas viaturas e os drones são colocados à disposição na carga da Polícia Militar, e serão utilizados a serviço do povo. Desde sua criação a empresa esteve preocupada com a comunidade, isso é responsabilidade social”.