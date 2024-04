Intitulada ‘Biodiversidade’, a exposição do artista plástico Marcílio Caldeira está em exposição até o dia 30 de abril no hall de entrada do prédio provisório da Prefeitura de Ipatinga no bairro Cidade Nobre.

Ao todo, são 17 telas a serem apreciadas. Elas representam a natureza de forma singular e carregam traços do estilo surrealista. Nelas, as imagens ganham formas imaginárias, transcendendo a realidade, com percepção em terceira dimensão. O artista vai construindo suas telas na frente do público.

Marcílio Caldeira é artista plástico e começou a pintar em papelão. Para as obras em 3D, seus elementos principais são massa, cascalho e pedras. Nessa exposição, ele evidencia seu apreço pela natureza.

“Essas paisagens são frutos do meu imaginário, sem qualquer compromisso com o real. Tem tento colocar um tom impressionista, procurando levar o espectador a este meu mundo, ficando a critério do público interpretá-los”, filosofa Marcílio.

Com mais de 45 anos dedicados à pintura, ele comenta sobre a escolha da temática agora em evidência. “O Brasil é um dos países com a maior floresta do mundo; pretendi mostrar tudo isso. Quero mostrar a importância da natureza, a biodiversidade e a fauna”, comenta.

As obras, pintadas em acrílico e alto-relevo, já percorreram outros países, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos.

A Prefeitura de Ipatinga tem buscado valorizar o trabalho dos artistas do município, oportunizando espaços para que a população aprecie a sua produção cultural.

O telefone de contato do artista é: (31) 99897-2423