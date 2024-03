Os associados do Ipaminas, o primeiro clube recreativo de Ipatinga, fundado em 1959, e um dos mais aristocráticos da cidade, votam no próximo dia 31, de 8h às 17h, para escolha da nova diretoria da entidade. A chapa 2, liderada por Amauri Alves, candidato à presidência e Arilton Barcelar, vice, reúne o apoio da maioria dos sócios votantes.

METAS

A plataforma de Amauri e Arilton foi baseada em pesquisa espontânea realizada junto aos sócios do Ipaminas.

Entre as inúmeras propostas, se destacam: manutenções corretivas em áreas danificadas; modernização do playground; readequação dos pontos de acessibilidade internos; a implantação da piscina aquecida; implantação do portal da transparência para acesso dos associados às contas do clube (viabilizando inclusive o acesso em aplicativo); modernização dos salões de festas; implantação de brinquedoteca; modernização da iluminação dos ambientes do clube; implantação da energia solar no clube; e instalação de sistema de monitoramento com câmeras em todas as áreas comuns.

QUEM É QUEM

Amauri Alves, candidato à presidência é engenheiro. Atuou como gerente na Cemig; é ex-professor e coordenador dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação; com MBA em Gerenciamento de Projetos. Atualmente, é gestor da empresa Maria Brasileira Ipatinga.

Seu candidato à vice, Arilton Barcelar, possui graduação em Direito, em Farmácia e Bioquímica. Possui mestrado em Tecnologia Nuclear; foi coordenador do Núcleo de Pós-Graduação e do Curso de Farmácia da Unipac. No momento, coordena o Vetor Pré-Vestibular e é professor de Farmacologia e Imunologia da Fadipa.