O tradicional Anunciai, conhecido como o “Carnaval com Jesus” é opção de um feriado diferente nas tardes e noites de folia em Ipatinga. De 10 a 13 de fevereiro (sábado a terça-feira), são esperadas mais de 3 mil pessoas por dia no estacionamento do hall do estádio Ipatingão. A entrada é gratuita e a programação é para todas as idades.

Em 2024 o Anunciai traz como tema o versículo do evangelho de João “Alegraram-se ao ver o Senhor” (conforme capítulo 20, versículo 20). “Este é nosso convite aberto a todas as pessoas que queiram viver um Carnaval com um sentido diferente em suas vidas, com uma alegria que vem da acolhida, do louvor e de uma experiência pessoal com Jesus,” conta Fábio Perpétuo Luciano, assessor da Renovação Carismática Católica (RCC) de Ipatinga.

PROGRAMAÇÃO

A programação geral no palco tem início todos os dias às 18h com a oração do terço, celebração da missa, louvor, música, pregação; e cada noite se encerra com um show de bandas católicas convidadas.

Em paralelo às atrações do palco principal, de domingo a terça, acontece o Anunciai Mirim, uma programação especial de evangelização das crianças no mesmo local entre 18h e 20h.

E tem ainda dois momentos para públicos específicos no domingo e terça-feira, quando o Anuncia começa mais cedo, às 16h, com a Tarde Experiência para famílias, jovens e adolescentes.

ENTRADA

A entrada é gratuita para todos os públicos, com a contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível que será doado a instituições sociais da cidade.

Serviço:

Evento: 32º Anunciai – Carnaval com Jesus

Data: 10 a 13 de feveiro

Horário: 18h às 23h30 (domingo e terça com início 16h)

Local: Estacionamento do hall do Ipatingão

Realização: Renovação Carismática Católica Ipatinga

Entrada: gratuita