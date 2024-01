O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realiza, durante o mês de janeiro de 2024, ações ambientais e saúde para trabalhadores envolvidos nas obras de duplicação da BR-381, em Minas Gerais. As atividades são realizadas em formato de oficinas realizadas no canteiro de obras da empresa construtora do lote 3.1, trecho localizado entre o km 288,40 ao km 317,00, percorrendo os municípios de Nova Era, Antônio Dias e Jaguaraçu.

As últimas atividades foram realizadas na segunda-feira (8), em Antônio Dias e reuniu cerca de 30 trabalhadores. A temática do encontro focou o Janeiro Branco, mês dedicado à construção, fortalecimento e disseminação da cultura da saúde mental e emocional. A educadora ambiental, da Plannus Engenharia (gestora Ambiental) afirma que sensibilizar o trabalhador sobre os cuidados mentais e emocionais traz mais qualidade de vida ao espaço de trabalho. “A importância do nosso trabalho aqui e mostrar que, além das questões e cuidados emocionais, o Dnit e a gestora ambiental também cultivam a ideia de bem-estar dos profissionais nos locais de trabalho”. De acordo com a educadora, outra questão também visibiliza a manutenção da segurança do trabalhador. “Um profissional, uma profissional com equilíbrio emocional se mantem seguro e segura. Este é nosso objetivo aqui, nesta oficina”, garante.

O Programa de Educação Ambiental executado nas obras para duplicação da BR-381/MG tem como objetivos promover a conscientização e mudança de comportamento dos diferentes públicos frente à dimensão ambiental e social e fomentar, junto aos participantes das atividades, a maior compreensão sobre a conexão entre os elementos que compõem o meio ambiente, os aspectos sociais, os recursos naturais, a interferência do homem no ambiente e os cuidados necessários para a preservação dos recursos e minimização dos impactos, entre outros.

Em todas as oficinas nos canteiros de obras, os conteúdos apresentados possibilitam que os trabalhadores reflitam sobre atitudes e valores relacionados às questões ambientais, sendo capazes de avaliar os impactos produzidos no meio ambiente e na sociedade. Novas ações serão realizadas ao longo deste ano, sempre voltadas para questões ambientais, saúde e bem-estar e noções da importância socioeconômica do empreendimento para a vida das comunidades lindeiras à BR-381/MG.