A Legião da Boa Vontade (LBV) está arrecadando chocolates para as crianças e adolescentes do Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na rua João Patrício de Araújo, 225 no Veneza I em Ipatinga/MG.

O objetivo da ação é contemplar 100 atendidos, proporcionando a eles um dia especial e uma Páscoa mais feliz. As doações podem ser entregues até 28/03 (quinta-feira), das 8h30 às 17h, na unidade da LBV na cidade.

A LBV reitera a importância que um gesto solidário pode fazer na vida dos atendidos, por isso, a entidade conta com a ajuda de todos.

Acesse o site www.lbv.org ou @LBVBrasil nas Redes Sociais e acompanhe o trabalho da entidade. Outras informações, (31) 3822-8600.