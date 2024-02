Milhares de visitantes aproveitaram o “Carnaval da Tranquilidade” no Parque Estadual do Rio Doce (Perd) e puderam desfrutar da área de banho do lago Dom Helvécio em segurança contra possíveis acidentes com piranhas. Isso foi possível devido à instalação subaquática da tela de proteção aos banhistas, que hoje protege uma área de aproximadamente 2.000 m². A melhoria foi realizada por meio do Termo de Parceria nº 51/2021 com Instituto Estadual de Florestas – Instituto Ekos Brasil.

Com o equipamento de segurança instalado neste mês, os banhistas podem aproveitar tranquilamente as águas amenas do lago Dom Helvécio, popularmente também conhecido como lagoa do Bispo.

A tela, feita em aço inox, tem garantia de 20 anos e passará por manutenção semestral. A instalação do equipamento contou com metodologia que garante a vedação tanto no fundo do lago, seguindo seus desníveis, e também na superfície com a fixação de boias. Conforme a empresa especializada, o ponto mais profundo a receber a tela tem aproximadamente 5 metros.

PEIXES INVASORES

Diversos lagos do Parque Estadual do Rio Doce, bem como outros lagos da região, sofrem com a presença de espécies invasoras predatórias como piranha (Pygocentrus nattereri), tucunaré (Cichla kelberi) e acará-da-amazônia (Astronotus crassipinnis). Por isso, são necessárias ações de prevenção, em especial com as piranhas que, em circunstâncias específicas, podem gerar acidentes com humanos.

Além da proteção da área de banho, outra medida bem-sucedida de manejo de espécie invasora no lago Dom Helvécio é a pescaria. A atividade é um dos grandes atrativos do Perd, fomentando o lazer e auxiliando na conservação dos peixes nativos, bem como de todo ambiente natural do lago.

No Parque, é possível realizar a pesca de “barranco” e a pesca embarcada. Atualmente, duas empresas autorizadas ofertam o serviço de aluguel de embarcações, são elas: (31) 98540-4251 (Global) e (31) 98465-6025/(31) 99931-0483 (Conca Pesca Esportiva).