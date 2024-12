Um avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na última quarta-feira (25) pode ter sido vítima de um trágico erro militar, segundo fontes oficiais. O acidente, que ocorreu em meio a condições climáticas adversas e alertas de drones, ganha novos contornos com revelações de autoridades americanas e evidências físicas encontradas nos destroços.

Investigações preliminares sugerem que sistemas antiaéreos russos podem ter abatido a aeronave por engano. Quatro fontes do Azerbaijão, em contato com a Reuters, confirmaram esta hipótese. Imagens dos destroços revelaram perfurações suspeitas na fuselagem, reforçando a teoria de um possível disparo militar.

O órgão de fiscalização da aviação russa, Rosaviatsia, informou que o capitão da aeronave recebeu ofertas para pousar em aeroportos alternativos, mas optou por seguir para Aktau. A decisão foi tomada em um contexto de densa neblina e alertas sobre a presença de drones ucranianos na região.

Autoridades americanas avaliam que unidades russas mal treinadas podem ter reagido de forma negligente à ameaça de drones, identificando erroneamente o avião civil como alvo hostil. Uma comissão investigativa foi estabelecida com representantes do Cazaquistão, Azerbaijão e Rússia para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

O vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Kanat Bozumbayev, determinou que as agências de aplicação da lei da Rússia e do Azerbaijão não poderão conduzir investigações forenses no local. Enquanto as investigações prosseguem, autoridades dos três países envolvidos pedem cautela e solicitam que se evitem especulações sobre as causas do acidente.

