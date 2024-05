O empresário Elon Musk, dono da empresa americana SpaceX, responsável pela Starlink, anunciou nesta quinta-feira (9), em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), que irá doar 1 mil terminais da internet via satélite para as equipes de resgate no Rio Grande do Sul. O bilionário informou ainda, que vai tornar gratuito o uso de todos os terminais da região, até a recuperação do Estado.

“Em razão das terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1 mil terminais para as equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere”.

Musk também prestou solidariedades: ”Desejo o melhor para as pessoas no Brasil”.

A publicação foi feita no próprio perfil do bilionário, mas com um vídeo da supermodelo brasileira Gisele Bündchen. Ela Bündchen mostra imagens da destruição por causa das enchentes.

“O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história”, conta Bündchen. E pede ajuda.

